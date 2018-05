HC Slovan Bratislava hľadá náhradu za Zimana, stále aj dlhuje hráčom výplaty za minulú sezónu KHL

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Po odchode Patrika Zimana z pozície generálneho manažéra hokejového Slovana Bratislava bude klub zatiaľ bez jeho nástupcu. „Zatiaľ si kompetencie rozdelíme a budeme hľadať nového generálneho manažéra,“ informoval v stredu člen predstavenstva klubu Juraj Široký.

V súvislosti s odchodom Patrika Zimana zo svojej funkcie a zotrvaním Oldřicha Štefla na poste športového riaditeľa vyhlásil fanklub Verní Slovanu bojkot.

Súčasná situácia v klube

„Bol by som nerád, keby fanklub bojkotoval zápasy, ale oni asi počuli len názor jednej strany. Mohli a mali by si možno sadnúť aj s pánom Šteflom a porozprávať sa,“ poznamenal Široký. K uvedenému stretnutiu by malo prísť už vo štvrtok večer.

Vedenie klubu prezentovalo aj súčasnú situáciu smerom k dlhom. „Máme nedoplatky hráčom z minulej sezóny, mali by to byť tri výplaty. Robíme kroky, aby sme to doplatili pred ďalším súťažným ročníkom a aby sa niečo také v budúcnosti neopakovalo,“ povedal Široký.

Slovan v stredu prezentoval meno nového trénera, stal sa ním Vladimír Országh. Na poste hlavného kouča nahradil Eduarda Zankovca. „Rokovali sme aj s Eduardom Zankovcom, ale nedospeli sme k dohode,“ poznamenal Juraj Široký mladší.

Model predpredaja permanentiek

Marketingový riaditeľ Slovana Milan Vajda predstavil model predpredaja permanentiek. Prezradil tiež, že klub v blízkej budúcnosti chce predať názov arény, no zároveň zachovať prívlastok, že ide o Zimný štadión Ondreja Nepelu.

Uviedol tiež, že Slovan v októbri pravdepodobne odohrá dve domáce stretnutia vo Viedni. Má ísť o pokyn vedenia KHL a nie iniciatívu bratislavského klubu.