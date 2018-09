Aktualizované: HC Slovan Bratislava má prvý bod v novej sezóne KHL, gól dostal sekundu pred koncom predĺženia

JEKATERINBURG 6. septembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Slovana Bratislava až v treťom súťažnom zápase sezóny 2018/2019 získali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) prvý bod. Zverenci trénera Vladimíra Országha vo štvrtok prehrali na ľade Avtomobilistu Jekaterinburg 2:3 po predĺžení.

Na otvárací gól Stéphana Da Costu zo 7. minúty odpovedal v 13. minúte obranca Michal Sersen delovkou od modrej čiary a vyrovnal ňou na 1:1. V úvode druhej časti sa domáci ujali vedenia dorážkou Georgija Belousova. V zostávajúcom priebehu sa Slovan snažil aspoň o vyrovnanie, ale dlho nemohol nájsť recept na defenzívu domáceho kolektívu na čele s českým brankárom Jakubom Kovářom.

Naopak, v hre o body držal „belasých“ dobrými zákrokmi Jakub Štěpánek. V poslednej minúte tretej tretiny hral Slovan bez brankára a na 2:2 vyrovnal Jeff Taffe. V predĺžení mali domáci presilovku a sekundu pred koncom extra päťminútovky o triumfe Avtomobilistu rozhodol Anatolij Golyšev, potvrdil to aj videorozhodca.

Po sérii troch prehier u súperov sa Slovan vracia domov a v nedeľu 9. septembra sa predstaví vlastným fanúšikom, o 17.00 h na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu hostí Lokomotiv Jaroslavľ.

Kontinentálna hokejová liga 2018/2019

štvrtok

Avtomobilist Jekaterinburg – HC Slovan Bratislava 3:2 po predĺžení (1:1, 1:0, 0:1 – 1:0)

Góly: 7. S. Da Costa (Dawes), 25. Belousov (Paré), 65. Golyšev (Dawes, Višnevskij) – 13. Sersen (Liška, Chipchura), 60. Taffe (Sersen, Rau)

Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gamalej, Kislov – Maksimovskij, Osipov (všetci Rus.), 4562 divákov

Zostavy:

Jekaterinburg: Jakub Kovář – Triamkin, Alexej Vasilevskij, Mamkin, Mišarin, Gurkin, Višnevskij – Česalin, Kučeriavenko, Krikunov – Golyšev, S. Da Costa, Dawes – Sexton, Paré, Belousov – Litovčenko, V. Popov, Rassejkin

Slovan: Štěpánek – Sersen, Gélinas, M. Grman, A. Meszároš, Schaus, A. Jánošík, Švarný – Řepík, Taffe, Červený – Liška, Chipchura, Lunter – Buc, M. Sukeľ, Rau – Bačik, T. Hrnka, Šimun

Hlasy

zdroj: Championat.com

Vladimír Országh (tréner Slovana): „Odohrali sme veľmi dobrý zápas proti silnému súperovi. Náš tím je síce mladý, ale máme aj skúsených hráčov. Nehrali sme zle, dva strelené góly ma potešili a priniesli nám prvý bod. V celom súboji bolo dosť veľa pekných kombinačných akcií. Čo hovorím na nový systém bodovania? Najmä pre slabšie tímy je to výhoda. Systém ich stimuluje k tomu, aby bojovali do úplného konca. Nezáleží na tom, či v riadnom hracom čase alebo v predĺžení. Považujem to za dobrý systém.“