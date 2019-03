HC Slovan Bratislava označil svoju sezónu za najhoršiu, zotrvanie v KHL závisí od príchodu investora

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) – Predstavitelia HC Slovan Bratislava označili siedmu sezónu slovenského klubu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) za neúspešnú.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii sa na tom zhodli tréner „belasých“ Vladimír Országh, športový riaditeľ klubu Oldřich Štefl a člen predstavenstva Juraj Široký ml. Bratislavčania majú naďalej záujem o pokračovanie v nadnárodnej súťaži a do konca marca potvrdia, či nastúpia aj v nasledujúcej sezóne KHL.

Hráčom dlhujú výplaty

„Nie sme spokojní po športovej stránke, ani po finančnej a manažérskej. Nepodarilo sa nám dotiahnuť príchod investora, ale pracujeme na tom a rokujeme o tom. Máme prísľuby, že príde k dohode. Ja musím do konca mesiaca oznámiť, či budeme v budúcej sezóne hrať KHL. Ak nedôjde k dohode s investorom, KHL nebudeme hrať. Urobíme však všetko pre to, aby sme hrali KHL a dosiahli lepší výsledok ako v tejto sezóne. Podľa informácií z KHL nie sme medzi klubmi v ohrození, ale vedenie súťaže čaká na mená nového partnera a generálneho manažéra. V priebehu tohto mesiaca pôjdeme do Moskvy a všetky tieto veci vyriešime. Očakávam od toho pozitívny koniec,“ uviedol Široký ml.

Člen predstavenstva priznal, že bratislavský klub dlhuje hráčom tri výplaty zo sezóny 2018/2019, navyše voči mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ) mal ku koncu februára dlh vo výške takmer milióna eur.

„Komunikácia s mestom je na sľubnej úrovni. Nový primátor má záujem o tom rokovať, máme dohodnuté stretnutie v polovici marca ohľadom štadióna a dlhov. Chceme naďalej hrať na tomto štadióne a chceme tu hrať KHL,“ dodal Široký ml., podľa ktorého je možnou alternatívou aj návrat do slovenskej najvyššej súťaže. V tomto prípade by však bolo otázne zotrvanie na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, pretože jeho prenájom stojí 800-tisíc eur ročne.

Chýbali produktívni lídri

V sezóne 2018/2019 dosiahol Slovan najhorší bodový výsledok zo všetkých doterajších účastí v KHL. „Belasí“ nazbierali iba 33 bodov v 62 vystúpeniach.

„Nikto z nás nemôže byť spokojný so sezónou. Hodnotíme ju ako veľmi neúspešnú. Káder sa skladal za pochodu. Mali sme istú predstavu, mali sme vybraných hráčov, ale niektoré veci sa nepodarilo dotiahnuť. Pozitívom boli najmä mladí chlapci, ktorí prišli z Tipsport ligy alebo Adam Liška, ktorý dovtedy pôsobil medzi juniormi. Niektorí šancu zužitkovali a odrazili sa za lepšou kariérou,“ povedal tréner Országh.

„Belasým“ chýbali počas celej sezóny produktívni lídri, ktorí by dokázali rozhodovať zápasy v prospech slovenského tímu. Vedenie klubu malo záujem o potenciálne rozdielových hokejistov, ale z viacerých dôvodov ich nedokázalo získať.

„Táto sezóna bola pre nás najhoršia a nie sme spokojní. Jednoducho to bolo zlé. Nepodarilo sa nám postaviť káder podľa vlastných predstáv. Chceli sme doplniť tím o štyroch hráčov do prvej päťky, ale nepodarilo sa nám. To je hlavný dôvod, prečo sme dosahovali horšie výsledky. Ďalším nepriaznivým faktorom bolo aj to, že sme mali zablokované prestupy,“ vysvetlil športový riaditeľ Slovana Oldřich Štefl.