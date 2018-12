HC Slovan Bratislava po dvoch výhrach opäť neuspel, „žolíkom“ strelil iba gól

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava po dvoch domácich víťazstvách neuspeli v nedeľňajšom súboji Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) pred vlastnými fanúšikmi, fínskemu Jokeritu Helsinki podľahli 1:3.

Zverenci trénera Vladimíra Országha v nedeľu počas väčšej časti duelu ťahali za kratší koniec. V úvode decembra Slovan prehral s rovnakým súperom na jeho ľade 0:3. Nedeľňajšie zásahy „žolíkov“ dosiahli Jesse Joensuu, v presilovke Sakari Manninen a do prázdnej bránky Nicklas Jensen, za Slovan skóroval štyri sekundy pred treťou sirénou Kyle Chipchura.

Jediný slovenský zástupca v KHL je po 45 odohraných zápasoch na priebežnom predposlednom 11. mieste Západnej konferencie. Slovan najbližšie nastúpi na ľade Severstaľu Čerepovec v piatok 4. januára 2019.

V prvej dvadsaťminútovke boli nebezpečnejší hostia a už v 2. min musel zasahovať brankár Čiliak. Uspel rovnako aj v 16. min pri šanci Lauridsena, no 19. min sekundu po návrate É. Gelinasa z trestnej lavice ho prekonal Joensuu tečom strely Granta.

V druhej tretine nevyužil šancu na vyrovnanie Červený a Manninen v presilovke poslal Jokerit do dvojgólového náskoku, keď Čiliakom odrazenú strelu usmernil za chrbát domáceho brankára. Vo vlastnom oslabení potom nepochodil Lamper a v závere druhej časti ani M. Sukeľ.

V 45. min trafil hosťujúci Manninen len hornú žŕdku a v závere Normanovu šancu zneškodnil Čiliak. Tretí gól hostí dal N. Jensen gólom do opustenej bránky Slovana. Domáci fanúšikovia sa dočkali štyri sekundy pred koncom duelu, čisté konto Kalninšovi zmaril Chipchura.

Hlasy:

Vladimír Országh (tréner Slovana): „Previedli sme dobrý výkon, súper hral veľmi dobre ako skúsené družstvo. Jokerit čakal na svoje príležitosti a dva z nich premenil. Potom hostia pozorne strážili stredné pásmo. Chalani bojovali, no nestačilo to. Jokerit bol nad naše sily.“

Lauri Marjamäki (tréner Jokeritu): „Videli sme celkom solídny zápas. Som spokojný s našim výkonom, hrali sme disciplinovane a dali góly.“

Kyle Chipchura (útočník Slovana): „Za súperom sme zaostávali a dostali prakticky dva góly v oslabení. Nevzdávali sme a bojovali do konca, no prišiel gól do prázdnej bránky. Potom sme už len skorigovali, náš zásah prišiel veľmi neskoro.“