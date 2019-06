HC Slovan Bratislava predstavil nového trénera, k „belasým“ sa vracia po dvoch rokoch

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Hlavným trénerom hokejistov Slovana Bratislava sa stal Roman Stantien. Informuje o tom oficiálny web „belasých“. Päťdesiatštyriročný niekdajší útočník v minulosti už pôsobil v Slovane ako hráč a neskôr aj ako asistent trénera.

Pomáhal Říhovi

Do Slovana sa vracia po dvoch rokoch, v ročníku 2016/2017 pomáhal hlavnému koučovi Milošovi Říhovi. „Zmluvu podpíše do konca apríla 2021, mená ďalších členov svojho realizačného tímu by chcel oznámiť v priebehu najbližších dní,“ referuje web Slovana.

„V osobe Romana Stantiena získava Slovan skúseného a progresívneho trénera, ktorý dokonale pozná prostredie bratislavského klubu a napriek istému časovému sklzu oproti ďalším klubom Tipsport ligy je schopný zostaviť konkurencieschopný káder a dobre ho pripraviť na najbližšiu sezónu,“ uvádza sa na webe bratislavského klubu.

Splnený sen

Rodák z moravského Kyjova je odchovancom dubnického hokeja. Na svojom konte má šesť českých titulov so Vsetínom, ďalšie dva získal na Slovensku – prvý v Trenčíne a druhý v Slovane.

Trénerstvu sa venuje od leta 2010. Začínal v Nitre, pokračoval v Slovane a pôsobil aj v Dubnici a v minulej sezóne v Poprade. Nedávno podpísal kontrakt s poľským Osvienčimom.

„Cítil som sa tu dobre, ale možnosť pracovať v Bratislave je akoby splnením sna. Takému klubu sa nehovorí nie. Ak by som to spravil, asi by som si už na Slovensku prácu ako tréner nenašiel,“ povedal Stantien pri odchode z Poľska.