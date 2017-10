HC Slovan Bratislava vyhral prestrelku, hrdinom Tomáš Hrnka

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava si v utorok pripísali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) dva body, v domácom prostredí zdolali tím Severstaľ Čerepovec 5:4 po samostatných nájazdoch. Zverenci trénera Miloša Říhu majú zo sedemnástich duelov na svojom konte iba päť víťazstiev.

Domáci tím v utorok rýchlo prehrával 0:1, neskôr viedol 2:1, potom však opäť doťahoval jednogólový náskok súpera (2:3). Dva góly Slovana dosiahol Tomáš Hrnka, po jednom pridali Michal Hlinka a Jan Buchtele. Hostia potom vyrovnali na 4:4, druhý bod pre Slovan zariadil v nájazdoch Tomáš Hrnka.

Po utorku má bratislavský klub na svojom konte 18 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu priebežne patrí 12. pozícia. Najbližšie sa Slovan predstaví opäť doma, vo štvrtok 5. októbra o 19.00 h privíta Torpedo Nižnij Novgorod.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA (KHL)

utorok:

HC Slovan Bratislava – Severstaľ Čerepovec 5:4 po samostatných nájazdoch (2:1, 0:2, 2:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 6. T. Hrnka (Smoleňák, Barker), 19. Michal Hlinka (Meszároš, Colby Genoway), 42. T. Hrnka (Ebert), 44. Buchtele (T. Hrnka, Skalický), rozhodujúci sam. nájazd T. Hrnka – 1. Masuhr (Stránský, Vovčenko), 22. Vovčenko (Stránský, V. Višnevskij), 27. Kagarlickij (Černov), 54. Stasenko (Bumagin, Kagarlickij)

Vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše: Kazakovcev (Severstaľ) 5+DKZ za vrazenie, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Bondar, Ščeňov – Šalagin, Šišlo (všetci Rus.), 6142 divákov

Zostavy:

Slovan: Mazanec – Meszároš, Després, Barker, Ebert, T. Voráček, Švarný, Bačik – Michal Hlinka, Colby Genoway, Řepík – Buchtele, T. Hrnka, Smoleňák – A. Šťastný, J. Mikúš, Skalický – Marek Sloboda, Sádecký, Marek Hecl

Čerepovec: J. Hudáček – Jevsejenkov, Stasenko, V. Vasiliev, Masuhr, Kudako, V. Višnevskij – Bumagin, Černov, Kagarlickij – Stránský, Trubačov, Vovčenko – O. Jašin, Karlin, Rybin – Kazakovcev, Ščerbina, Monachov – Mons

I. TRETINA

Začiatok zápasu Slovanu nevyšiel. V závere prvej minúty inkasoval z hokejky Masuhra po brejku so Stránskym a v úvode tretej prišiel o A. Šťastného, ktorý opustil ľad na nosidlách – 0:1.

Slovan však získal päťminútovú presilovku, dve minúty hral aj proti trom korčuliarom súpera, čo využil na vyrovnanie zásluhou dorážky T. Hrnku – 1:1.

Nasledovala séria ďalších vylúčení na oboch stranách, profitoval z toho Slovan v 19. min, keď Michal Hlinka usmernil za chrbát J. Hudáčka strelu kapitána Meszároša –2:1.

II. TRETINA

Slovan inkasoval rýchly gól aj v druhej tretine – Stránský prenechal puk v ľavom kruhu Vovčenkovi a jeho strela skončila za Mazancom – 2:2.

Ubehlo ďalších päť minút a Severstaľ opäť viedol, keď presilovku využil Kagarlickij strelou z rovnakého miesta, ako predtým skóroval Vovčenko. V ďalšom priebehu bolo šancí ako šafranu a skóre sa nezmenilo – 2:3.

III. TRETINA A PREDĹŽENIE

Na začiatku tretej dvadsaťminútovky sa Slovanu podarilo vyrovnať, do streleckej listiny sa druhýkrát v zápase zapísal T. Hrnka, tentokrát strelou švihom z prvého kruhu. Tento presný zásah potvrdil aj videorozhodca – 3:3.

„Belasí“ hrali vzápätí presilovku a na 4:3 ju pretavil Buchtele usmernením puku za J. Hudáčka – 4:3.

V 53. min nepremenil trestné strieľanie Kagarlickij, no o sedem sekúnd neskôr na 4:4 vyrovnal úplne voľný Stasenko – 4:4.

Duel napokon dospel do predĺženia, v ktorom Severstaľ nevyužil presilovku. Druhý bod pre Slovan zariadil v nájazdoch T. Hrnka – 5:4.

Hlasy:

Miloš Říha (tréner Slovana): „Konečne sme zabojovali a získali aspoň dva body. Začiatky prvých dvoch tretín nám nevyšli a dostali sme tam góly. Potom sme síce otočili, no škoda vyrovnávajúceho gólu na 4:4. Uspeli sme v nájazdoch, čo by mohlo náš tím povzbudiť pred ďalšími súbojmi.“

Alexander Guľavcev (tréner Severstaľu): „Bol to veľmi dobrý zápas, v ktorom sme však nehrali dobre v obrane. Som rád, že sme strelili štyri góly. Mohli sme v riadnom hracom čase vyhrať aj prehrať. Získali sme bod a aj ten ma teší.“

Tomáš Hrnka (útočník Slovana): „Zápas to bol po fyzickej stránke veľmi náročný, pretože súper výborne korčuľoval a bolo dosť súbojov. Aj keď mi duel gólovo vyšiel, ale cítil som sa zle. Bolo to ako na kolotoči, viackrát sme prehrávali aj viedli, no napokon sme to zvládli.“