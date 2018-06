HC Slovan Bratislava získal amerického obrancu, tréner Országh priblížil jeho kvality

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský účastník nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), HC Slovan Bratislava, získal do svojich radov Američana Nicholasa Schausa.

Ako referuje oficiálny klubový web, 31-ročný obranca v uplynulej sezóne 2017/2018 pôsobil v Metallurgu Magnitogorsk a Červenej hviezde Kchun-lun. V minulosti hrával aj v českých Pardubiciach či rakúskom Innsbrucku. Jeho zmluva ešte podlieha registrácii na Centrálnej hráčskej matrike (CIB) v Moskve.

„Po rozhodnutí Nicka Eberta upísať sa švédskemu Örebro, sme sa snažili do mužstva získať podobný typ obrancu. Verím, že sa nám to v osobe Nicholasa Schausa podarilo. Americký bek je dobrým korčuliarom, dôležitým hokejistom v presilových hrách. Má kvalitnú strelu, výhodou je tiež to, že je pravák,“ povedal o novom hráčovi tréner Slovana Vladimír Országh.