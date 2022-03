Heger: Ak chceme pomôcť Ukrajine vyhrať vojnu, musíme eskalovať sankcie proti Rusku

aktualizované 24. marca 16:34

Ak chceme pomôcť Ukrajine vyhrať vojnu, potrebujeme sa baviť o tom, ako vieme ešte viac eskalovať sankcie voči Rusku. Povedal to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) pred rokovaním Európskej rady v Bruseli.

Pomoc Ukrajincom

Počas prvého dňa zasadnutia rady sa k európskym lídrom pripojí americký prezident Joe Biden. Predstavitelia krajín Európskej únie (EÚ) sa s ním budú rozprávať o možných sankciách voči Rusku, o situácii na Ukrajine a o obrane a bezpečnosti Európy.

Heger zdôraznil, že Európska únia (EÚ) musí poskytnúť humanitárnu pomoc Ukrajine. „V tomto momente je to skôr o koordinácii jednotlivých krajín a o tom, ako vieme poskytnúť dočasné útočisko ľudom utekajúcim pred vojnou, aby sa vedeli zapojiť do pracovného procesu a deti do vzdelávacieho procesu,“ uviedol premiér.

Zmrazovanie majetkov oligarchom

Podľa Hegera je dôležité, aby bola EÚ dôsledná pri konfiškácii a zmrazovaní účtov ruských oligarchov. „Tam to treba dôsledne vykonávať. Toto zvýši tlak ruskej skupiny okolo Vladimira Putina, aby zastavil agresiu na Ukrajine,“ uzavrel s tým, že lídri krajín sa rozprávajú aj o tom, ako ešte viac zmraziť obchod s Ruskom.

Ako Heger skonštatoval, samit lídrov krajín EÚ je dôležitý preto, aby únia preukazoval silnú podporu Ukrajine a zvyšovala tlak na Ruskú federáciu a Vladimira Putina.

„My prinášame k stolu to, aby bola Európska únia ochotná poskytnúť aj reformný tím z hľadiska povojnového obdobia. To by bol aj silný signál pre európsku perspektívu Ukrajiny,“ povedal slovenský premiér pri vstupe do budovy Európskej komisie v Bruseli.

Podľa Hegera EÚ nesmie mať smerom k Rusku defenzívnu rétoriku. „Musíme ukázať Vladimirovi Putinovi, že prekročil všetky červené čiary,“ uzavrel s tým, že Slovensko je ochotné podporiť Ukrajinu aj dodávkami vojenskej techniky.