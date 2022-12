Heger: Demokrati zlyhali, ale teraz nemôžeme rezignovať. Začína sa zápas o charakter krajiny

Počas hlasovania vo štvrtok 15. decembra demokrati zlyhali a v zlomovom momente sme nedržali spolu. Ale teraz nemôžeme rezignovať. Ak nás premôže frustrácia, hnev či sklamanie, prehráme.

Stále som presvedčený, že medzi nami je viac dobra ako zla. Uviedol to na svojej sociálnej sieti dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Naštartovaný plán obnovy

„Možno sa mnohí cítite nahnevaní, sklamaní či zradení. Dali ste tejto vláde silný mandát na boj za právny štát, spravodlivé a lepšie Slovensko. Veľa sa nám podarilo. Rozviazané ruky spravodlivosti, reformy súdnictva, vzdelávania či zdravotníctva. Pravdou je, že ešte ani zďaleka nie sme na konci nášho úsilia,“ uviedol Heger s tým, že ich boj za právny štát sa nikdy nekončí a majú naštartovaný plán obnovy Slovenska. „Pred nami, demokratmi, je ešte mnoho výziev,“ dodal Heger.

Heger vo svojom príspevku prízvukoval, že je demokrat a vyznáva hodnoty spravodlivosti, rovnosti, rešpektu, tolerancie a mieru.

„Moje presvedčenie mi káže nevzdať sa. Nikto z nás to nemôže teraz vzdať. Ak by sme to urobili, spreneverili by sme sa vlastnému presvedčeniu. Presne to by chcela mafia. Môžu cítiť pocit víťazstva, ale je to len krátkodobé,“ pokračoval Heger s tým, že sa Slovensko dokázalo v zlomových chvíľach spojiť a ukázať zlu, že v tejto spoločnosti mafia nemá miesto.

Nie je to koniec

Dočasne poverený premiér vyhlásil, že práve teraz sa začína zápas o charakter krajiny, a aj keď sa končí kapitola jeho vlády, nie je to koniec.

Heger uzavrel s tým, že teraz prehrali demokrati, ale nie demokracia ako taká a v blízkej dobe predstaví svoju víziu toho, ako vrátiť nádej v to, že je Slovensko dobrou krajinou pre život.