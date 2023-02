Heger je veľmi neskúsený politik, tvrdí Beňová a označila vládu najnekompetentnejšou za ostatných 24 rokov

Za ostatných 24 rokov je súčasná vláda najnekompetentnejšou, či už ide o bývalého premiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), alebo dočasne poverenú vicepremiérku a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú (Za Ľudí). V diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní to uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Plán obnovy

„Je to veľká škoda, pretože teraz tu máme obrovské možnosti, ako napríklad Plán obnovy. To je unikátny projekt a peniaze, ktoré Slovensko môže čerpať. Oni sa teraz v diskusných reláciách a na sociálnych sieťach tešia, ako nám to niekto podpísal. Ale od toho, že nám to niekto podpísal k tomu, že peniaze budú naozaj vyčerpané a pôjdu na dobré veci, je ešte veľmi ďaleko,“ myslí si europoslankyňa.

Dodala, že žiaden člen súčasnej vlády nie je dostatočne kompetentný a okolo seba si nevytvorili ani tím odborníkov.

Súčasná vláda

„Keď už sám nie som kompetentný, tak si mám vytvoriť tím ľudí, ktorí mi pomôžu, ako to realizovať, aby štát mal z toho osoh. Táto vláda si to nevytvorila, pretože od začiatku len medzi sebou bojujú, hádajú sa. A keď už nevedia, čo majú povedať, tak povedia „lebo Smer – sociálna demokracia“,“ tvrdí Beňová.

Europoslankyňa zároveň zastáva názor, že dočasne poverený premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) je extrémne neskúsený politik.

„Všeobecne, keď sa pozrieme na to, ako sa mu nedarilo. Vyfotil sa v drese s číslom 76 (pozn. keď sa pokúšal zostaviť novú 76-ku poslancov), nedokázal sa preniesť, že jeho vláda bola odvolaná a nedokázala dôstojne odísť,“ uviedla Beňová.