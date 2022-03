Heger mal byť vo vlaku do Kyjeva s ostatnými premiérmi aj napriek riziku, hovorí generál Macko

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) mal cestovať na Ukrajinu spolu ďalšími premiérmi, iná situácia by však bola, ak by mal ísť sám individuálne. Pre agentúru SITA to povedal generál vo výslužbe Pavel Macko v súvislosti s tohtotýždňovou návštevou Kyjeva premiérmi Poľska, Česka a Slovinska.

Heger mal vycestovať

„Ak to bolo organizované tak, ako sme to videli vo finále, podľa môjho profesionálneho aj politického názoru, premiér mal byť v tom vlaku a cestovať aj s rizikom,“ usúdil Macko.

Zabezpečenie cesty bolo náročné pre ukrajinské bezpečnostné zložky, ale ako Macko pochopil, pozvanie prišlo z ukrajinskej strany, takže sa s tým počítalo.