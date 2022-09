Heger: Najdôležitejšie reformy už koalícia presadila. Teraz treba pomôcť občanom s energetickou krízou

Najdôležitejšie reformy, ktoré chcela súčasná vládna koalícia schváliť, už prešli parlamentom. V diskusnej relácii Braňo Závodský naživo rádia Expres to skonštatoval predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Spomenul pritom reformu nemocníc, reformu národných parkov, reformu vysokých škôl a reformu justície.

„Teraz nás čaká v parlamente ešte jeden zákon, a to je o sociálnej inšpekcii,“ uviedol premiér s tým, že tento zákon by napriek menšinovej vláde mohol prejsť. „Toto sú tie najväčšie reformy. Teraz sa potrebujeme zamerať na pomoc občanom s energetickou krízou,“ vyhlásil Heger.

O podpore jednotlivých zákonov podľa Hegera koalícia rokuje so stranou SaS, alebo s nezaradenými poslancami Tomášom Valáškom a Miroslavom Kollárom.

„Ďakujem im za konštruktívny prístup, pretože oni sa vyjadrili, že oni sa pozerajú na zákony podľa obsahu. Ja to chcem v tejto vecnej rovine držať, lebo tak by to malo byť,“ dodal Heger.