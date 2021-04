Heger odcestoval na stretnutie do Bruselu, diskutovať chce o vakcinácii aj klíme

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) plánuje v Bruseli v Belgickom kráľovstve diskutovať o vakcinácii aj klíme. Uviedol to pred pracovnou cestou. V utorok 27. apríla by sa mal po prvýkrát od nástupu do funkcie stretnúť s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie.

Doobeda má premiér naplánovaných viacero rokovaní. Debatovať by mal s výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) Valdisom Dombrovskisom a neskôr aj s komisárom EK Paolom Gentilonim. Rokovať by mal aj s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyen.

Na pracovnom obede by sa mal Heger stretnúť s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Po ňom má naplánované rokovanie s predsedom frakcie EPP v Európskom parlamente Manfredom Weberom, a potom s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim. Predseda vlády sa má stretnúť aj s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

Súčasťou Hegerovej delegácie je aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a štátny tajomník z jeho rezortu Marian Majer, stála predstaviteľka SR pri EÚ Petra Vargová a veľvyslanec a stály predstaviteľ SR pri NATO Peter Bátor.