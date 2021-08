Heger poprel fámy, že Slovensko do Afganistanu neposlalo vládny špeciál. Na detaily bol však skúpy

Informácia, že Slovensko stále neposlalo do Afganistanu letecký špeciál nie je pravdivá. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) na stredajšej tlačovej besede. Premiér nechcel k téme poskytovať viac detailov. Doplnil však, že Slovensko je zapojené do procesu bezpečného prevozu občanov, či už Slovenskej republiky, alebo Afganistanu.

Letisko v Kábule ráno v pondelok 16. augusta zaplavili tisíce ľudí v snahe opustiť metropolu, ktorú so šokujúcou rýchlosťou ovládlo hnutie Taliban. Niektorí z nich sa na široko zdieľanom videozázname držali boku amerického vojenského lietadla pred jeho odletom.