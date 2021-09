Heger: Pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát pripravila zatiaľ 17 konkrétnych návrhov

Pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát pripravila zatiaľ 17 konkrétnych návrhov na to, ako riešiť nepriaznivú situáciu medzi bezpečnostnými zložkami Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu inšpekčnej služby (ÚIŠ). Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal počas utorkovej tlačovej konferencie.

„Zosumarizovali sme 17 návrhov, z ktorých niektoré je ešte potrebné rozpracovať. Prebiehajú už aj diskusie s koaličnými partnermi,“ povedal premiér. Dodal, že je potrebné, aby sa na týchto bodoch našla politická zhoda.

K paragrafu 363 premiér uviedol, že ak má byť Slovensko spravodlivý štát, je potrebné, aby fungovala justícia. „Ak nastavíme súdnictvo tak, že sa na neho budeme vedieť spoľahnúť, tak potrebujeme týmto súdom dôverovať. Ale keď raz vstúpia súdy do celého procesu, tak nie je možné, aby prokurátor vstupoval do práce súdov. To si nikto nepraje. V tomto duchu sa pozerám aj na paragraf 363,“ povedal Heger.