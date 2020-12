Heger uviedol do funkcie nového šéfa finančnej správy a očakáva, že úrad posunie vpred

Novým šéfom finančnej správy sa od 1. decembra tohto roka stáva Jiří Žežulka. Do funkcie ho v utorok uviedol minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Verí, že nový prezident finančnej správy túto inštitúciu posunie vpred. Do konca tohto volebného obdobia by sa podľa Hegera malo Slovensko vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) dostať na priemer štátov Európskej únie.

Slovensko má podľa ministra v súčasnosti takú medzeru vo výbere DPH, ktorá ho radí medzi najhoršie štáty v únii. „Sú to dane od subjektov, ktoré si ich ponechávajú protiprávne,“ tvrdí Heger. Finančná správa by mala podľa neho podporovať dobrovoľné platenie daní a zefektívniť a skvalitniť daňové kontroly.

Úlohami pre nového šéfa finančnej správy budú podľa Žežulku najmä zvýšenie efektívnosti výberu daní a zlepšenie povesti finančnej správy. Podľa neho nepôjde len o zvýšenie výberu DPH a spotrebných daní, ale aj výberu dane z príjmu právnických osôb. „V súčasnosti sa finančná správa najlepšej povesti neteší,“ priznal.

Žežulka sa stal víťazom výberového konania na pozíciu prezidenta finančnej správy. Verejným vypočutím komisia testovala jedenástich uchádzačov, do užšieho výberu sa dostali traja kandidáti. Okrem Žežulku to bola odborníčka na dane a odvody Renáta Bláhová a partner jednej z audítorských spoločností Peter Pavlovič. Prihlásilo sa celkovo 14 kandidátov, dvaja však nesplnili základné podmienky a jeden sa kandidatúry vzdal.