Heger prehovoril o ceste do Kyjeva, Zelenskému chce predstaviť plány (video)

aktualizované 7. apríla, 15:36

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) sa v Kyjeve stretne s ukrajinským prezidentom Volodymorom Zelenským v piatok 8. apríla. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii pred cestou na Ukrajinu, na ktorú ide spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Premiér zdôraznil, že pre Slovensko je kľúčový vojenský úspech Ukrajiny, aby sa jej podarilo vyhnať zo svojho územia ruského agresora. „Je pre mňa veľkou cťou, že Slovensko je súčasťou delegácie Európskej komisie a že môžeme priamo na mieste vyjadriť solidaritu ukrajinskému ľudu a obrancom Ukrajiny,“ uviedol Heger.

Slovensko poskytne Ukrajine pomoc

Heger uviedol, že Slovensko poskytuje a bude poskytovať Ukrajine pomoc. „Som rád, že máme v tomto veľkú jednotu v rámci koalície, ale aj v parlamente,“ povedal.

Pripomenul tiež, že Slovensko presadzovalo na neformálnom samite vo Versailles na začiatku marca vytvorenie povojnového fondu na rekonštrukciu Ukrajiny a tiež vytvorenie reformného tímu, ktorý pomôže Ukrajine s potrebnými reformami na vstup do Európskej únie.

„Na samite v Bruseli sa podarilo tieto priority zapracovať,“ dodal. Práve tieto plány by chcel Heger prezidentovi Volodomyrovi Zelenskému v Kyjeve predstaviť.

Tím odborníkov na vyšetrovanie zločinov

Zároveň predseda vlády informoval o tom, že Slovensko podporuje vytvorenie medzinárodného tribunálu na potrestanie vojnových zločinov na Ukrajine. „Preto ponúknem prezidentovi Zelenskému tím našich odborníkov na vyšetrovanie vojnových zločinov v Buči a ďalších mestách,“ pokračoval.

Pomáhať chce Slovensko aj s dokumentovaním svedectiev o vojnových zločinoch u Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou na Slovensko.

„Taktiež chceme pomôcť s vývozom ukrajinskej pšenice vlakmi cez územie Slovenska. Pretože dnes sú prístavy, cez ktoré táto pšenica tradične odchádzala do sveta, okupované,“ poznamenal s tým, že by to mohlo pomôcť proti zvyšovaniu cien potravín.

Na záver premiér Heger vyvrátil tvrdenia, že slovenská pomoc Ukrajincom je na úkor slovenských občanov. „Nie je to pravda. Pravý opak je pravdou. Pomocou Ukrajine pomáhame nám, občanom Slovenskej republiky. Je to významná strategická investícia. Áno, tomu populisti nebudú rozumieť,“ uzavrel.