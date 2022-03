Heger presadzuje úplné odstrihnutie sa od ruských energetických zdrojov. Putina treba odstaviť, tvrdí

Premiér Eduard Heger (OľaNO) presadzuje jednoznačné odstrihnutie sa Európskej únie (EÚ) od ruských energetických zdrojov. Povedal to pred dnešným neformálnym samitom lídrov Európskej únie, ktorý sa začal vo francúzskom Versailles neďaleko Paríža.

Prichádza naň aj s konkrétnym návrhom pre európsku perspektívu Ukrajiny. Slovensko už pripravilo aj súbor opatrení, ktoré vie Ukrajine ponúknuť.

Energetická závislosť na Rusku

Prvým krokom je podľa Hegera poskytnutie čo najväčšej ekonomickej pomoci na obnovu Ukrajiny po skončení vojnového konfliktu na jej území.

„Druhým krokom je, že Ukrajine poskytneme prístup k našim inštitúciám,“ vyhlásil premiér. Doplnil, že Slovensko pripravilo konkrétne kroky, ktoré na samite predstaví.

Lídri EÚ sa budú zaoberať aj oblasťou energetiky, pričom Heger presadzuje jednoznačné odstrihnutie sa Únie od ruských zdrojov s cieľom dosiahnuť tak energetickú nezávislosť Európy. Premiér podotkol, že 40 percent spotreby plynu v EÚ pochádza práve z Ruska.

Odpojenie sa od ruského plynu

„Potrebujeme v priebehu pár dní vedieť, ako sme na tom a ako rýchlo sa vieme od tohto plynu odpojiť. Iné trasy na prevoz plynu sú, len ich kapacita nie je dostatočná, aby sme vedeli vykompenzovať 40-percentný podiel ruského plynu,“ konštatoval.

Heger vysvetlil, že súčasná situácia už nie je o tom, že Slovensko berie lacný plyn z Ruska a drahý zo západu. Podotkol, že ceny plynu sú všade na maximách.

„Potrebujeme pochopiť, že vo vojne je to aj o investíciách do toho, aby sme to zvládli, pretože chceme ochraňovať našich občanov,“ vyhlásil. Doplnil, že je potrebné zastaviť aj Vladimira Putina, aby skončil v politike a vo vedení Ruskej federácie.

Heger ide na samit aj s témou bezpečnosti v Európe. „Presadzujeme výrazné posilnenie východného krídla z hľadiska bezpečnosti Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Je potrebné nastaviť novú architektúru obrany Európy ako celého kontinentu,“ zdôraznil.