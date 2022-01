Heger prijal Rutteho, Holandsko označil za najväčšieho investora na Slovensku

Holandsko je najväčším investorom na Slovensku. Po dnešnom stretnutí s holandským predsedom vlády Markom Ruttem to povedal premiér Eduard Heger. Doplnil, že toto partnerstvo chce SR ďalej budovať a byť spojencom Holandska v strednej Európe.

Lákavá destinácia pre študentov

Holandské kráľovstvo podľa Hegera v SR investuje do oblastí finančných služieb, technológií, spracovania kovov a plastov, potravinárstva, maloobchodu alebo logistiky. „Zaujímavé na Holandsku je pre nás aj to, že je to lákavá destinácia pre našich študentov,“ povedal premiér.

Heger s Ruttem diskutovali aj o ochrane novinárov, keďže aj Holandsko má v poslednom období skúsenosť s vraždou investigatívneho novinára Petra de Vriesa. Obe krajiny by preto podľa Hegera mali v oblasti ochrany novinárov spolupracovať. „Sú to ľudia, ktorí sa niekdy púšťajú aj do ťažkých tém a prinášajú transparentnosť,“ vyhlásil slovenský premiér.

Veľmi silné vzťahy medzi krajinami

Rutte označil vzťahy medzi Slovenskom a Holandskom za veľmi silné, obzvlášť pokiaľ ide o ekonomický rozmer. „Investície sa stále zvyšujú,“ povedal. Pokiaľ ide o problematiku ochrany médii, bez slobody pre novinárov podľa neho neexistuje demokracia. „Potrebujeme na tom ďalej pracovať,“ dodal holandský predseda vlády.