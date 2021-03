Heger sa javí slabší ako Matovič. Na koaličnej kríze môžu zarobiť nové strany

Marcová koaličná kríza sa zrejme prejaví na popularite politických strán. Kto očakával zásadnejšie zmeny vo vláde, nedočkal sa. Aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo si koalícia ako celok pravdepodobne preferencie nevylepší.

Ak sa po čase opäť objavia spory medzi Igorom Matovičom (OĽaNO) a Richardom Sulíkom (SaS), môže sklamanie zo súčasnej vládnej koalície medzi ľuďmi ďalej narastať.

Koalícia ešte pred krízou stratila väčšinovú podporu v parlamente. Podľa prieskumu agentúry Polis pre agentúru SITA z februára tohto roka by vládne strany kontrolovali v parlamente 63 poslaneckých kresiel.

Parlamentné opozičné strany by získali 66 kresiel. Do Národnej rady SR by sa dostali i dve mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko a SMK.

Sociológ Pavel Haulík hovorí, že možno očakávať také isté vládnutie ako doteraz. „Chvíľku, na pár dní, možno týždňov sa situácia upokojí a po istom čase sa vráti do tých istých koľají, ale to nie je riešenie,“ usúdil sociológ.

Polepší si na kríze niekto z koalície?

Nespokojnosť s členmi vlády v posledných mesiacoch podľa prieskumov klesala. Obsadenie vlády novými tvárami bude len minimálne.

Pribudnúť má ako nominant OĽaNO nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, brigádny generál a šéf Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Namiesto ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) by mal byť šéfom rezortu doterajší poslanec Sme rodina Jozef Hlinka.

Na začiatku krízy sa hovorilo o rekonštrukcii vlády. Tabu podľa SaS nemala byť ani jedna pozícia vo vláde. Počas krízy zaznelo z SaS, aby z postu premiéra odišiel Igor Matovič. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová prosila Matoviča a Sulíka, aby v záujme všetkých ľudí na Slovensku z vlády odišli.

Predseda SaS Richard Sulík. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

Ktorá z koaličných strán môže na kríze teda „zarobiť“ zvýšením svojej popularity? Haulík hovorí, že si to netrúfa hodnotiť, ale myslí si, že v tomto momente nejaké prírastky nemôže očakávať z koalície nikto.

„Možno nejaká stabilizácia percent, ktoré mali. Ak niekto klesal, zastaví sa to,“ mienil s tým, že je to na dobú určitú.

SaS na Matovičovi rástla

V kríze aktívne pôsobila najmä SaS a jej šéf Sulík. Strana preferenčne rástla už od vlaňajška, kedy Sulík kriticky komentoval postup premiéra Matoviča v čase pandémie.

Podľa sociológa Sulík musel nájsť vhodný okamih, kedy vyriešiť konflikt s Matovičom, resp. premiérove útoky, lebo tak vyznievali z pohľadu verejnosti. Haulík tvrdí, že SaS sa v skutočnosti k riešeniu nedopracovala.

„Takže to, čo Sulík získal, bude mať problém udržať si. Stále je to o tom, že táto koalícia neumožňuje žiadne riešenie,“ komentoval Haulík otázku, či Sulík udrží doterajšiu podporu strany medzi voličmi.

Šanca pre strany mimo parlamentu