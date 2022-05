Heger sa nemieša do práce orgánov činných v trestnom konaní, odporúča to aj ostatným politikom

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa nemieša do práce orgánov činných v trestnom konaní a rovnaký postup odporúča aj ostatným politikom bez ohľadu na to, či sú z koalície alebo opozície. Predseda vlády to uviedol v stanovisku, ktoré zaslala jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.

„K tomu sa predseda vlády a hnutie OĽaNO zaviazali pred voľbami a na to od občanov dostali mandát vo voľbách,“ doplnil Heger v reakcii na medializované informácie o príprave policajnej akcie, na základe ktorej by mali zatknúť niekoľko sudcov či prokurátorov.