Heger sa vo veci paragrafu 363 a jeho zmeny nevzdáva, ale kollárovcom vraj vyhovuje aktuálny stav

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti tvrdí, že reálne hrozí zneužívanie paragrafu 363 na úkor spravodlivosti. Vníma, že využívanie tohto paragrafu znepokojuje verejnosť.

„Generálny prokurátor by nemal mať právo neobmedzene zasahovať do trestného konania. Tento názor zdieľajú mnohí odborníci vrátane troch strán koalície. Existujú pritom spôsoby, ako sa s týmto problémom vyrovnať, a to úplne ho zrušiť alebo novelizovať,“ konštatuje Heger.

Premiér dodáva, že koaličnému partnerovi Sme rodina však vyhovuje aktuálny stav. „Zatiaľ sme sa neposunuli ďalej. Ja sa však nevzdávam. Úprava tejto právomoci v Trestnom poriadku je stále otvorená,“ vyhlásil. Heger je presvedčený, že v demokratickej spoločnosti by nemal existovať inštitút, ktorý sa vymyká systému bŕzd a protiváh.

Generálna prokuratúra SR v utorok 7. júna využila paragraf 363 na zbavenie obvinenia guvernéra Národnej banky Slovenska a exministra financií Petra Kažimíra.