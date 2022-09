Takto sa to nerobí, pustil sa Heger do Čechov v súvislosti s kontrolami na hraniciach

Myslím si, že trochu tu zlyhala práca na strane Českej republiky. Na adresu zavedenia hraničných kontrol na hraniciach s Českou republikou to v stredu uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Schengen je o voľnom pohybe

„Osobne si myslím, že takto sa to nerobí. Treba to riešiť v komunikácii a nie takýmito prekvapeniami. My sme súčasťou schengenu a je úplne absurdné očakávať, že my budeme chrániť hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom a medzi Slovenskom a Českom a podobne. Schengen je o voľnom pohybe tovaru aj osôb. O akých hraničných kontrolách tu hovoríme?,“ povedal Heger.

Krok Česka a Rakúska nie je správny

Predseda vlády si myslí, že tento krok, ktorý urobila Česká republika a zavádza aj Rakúsko nie je správny.

„My máme jedinú schengenskú hranicu, a to je s Ukrajinou. Ukrajina je vo vojne a tam je úplne iný režim teraz. Treba hovoriť, že ak Maďarsko má problém na hranici so Srbskom, lebo zabezpečuje schengenskú hranicu a potrebuje pomoc európskych krajín na posilnenie kontroly, samozrejme, veľmi radi to urobíme. Riešenie je pomôcť Maďarom na hranici so Srbskom a samozrejme intervenovať do Turecka, aby dodržiavali dohody, ktoré dodržiavať majú. Však zato platí EÚ veľké peniaze,“ dodal Heger.