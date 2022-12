Heger si nevie predstaviť novú „sedemdesiatšestku“ a adresoval výzvu strane SaS

Je žalostné, že demokratické strany sa medzi sebou požierajú, povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO) v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) vyzval, aby sa vrátili späť z kratšej cesty. Podľa premiéra nejde o to, či vyhrá SaS, alebo koaličné strany, ide o to, že nás čaká energetická kríza, cez ktorú je potrebné previesť štát. Zahrávanie sa so stabilitou vlády považuje za hazard.

Demokratické strany sa podľa neho musia zjednotiť a myslieť na to, čo nastalo po páde vlády Ivety Radičovej. Rekonštrukciu vlády nepovažuje za realistický scenár. Nevie si predstaviť novú „sedemdesiatšestku“. Odmieta aj koncept predčasných volieb. Úradnícka vláda by podľa neho v aktuálnej situácii ohrozila Slovensko.

Aktuálna vláda podľa neho nemá kauzy. Dodal, že žiadna vláda v takom krátkom čase nezažila toľké krízy. To sa podľa neho podpísalo pod atmosféru v spoločnosti. Pripustil, že robia aj chyby, no doplnil že na takého krízy nebola vláda pripravená.