Heger si vie predstaviť vládu bez Sme rodina s podporou nezaradených poslancov

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) nevylúčil vládu bez hnutia Sme rodina s podporou nezaradených poslancov Národnej rady SR (NR SR).

Dôležitá je stabilná vláda

Na pondelkovej tlačovej konferencii tak odpovedal na novinársku otázku, či by si vedel predstaviť vládu bez hnutia Sme rodina Borisa Kollára.

„Ja som od začiatku hovoril, že je pre mňa dôležitá stabilná vláda, ktorá má výsledky. A aby sme ich mali, potrebujeme podporu parlamentu. Viem si predstaviť aj takú kombináciu, ktorú ste spomínali, ak to bude viesť k výsledkom v prospech občanov,“ uviedol premiér.

Bianco šek nebude podpisovať

Nezaradený poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska (PS) zatiaľ nepovedal, či by za vopred dohodnutých podmienok podporil vládu po prípadnom odchode Sme rodina z vládnej koalície.

Ako povedal Valášek agentúre SITA, žiadny bianco šek podpisovať nebude. Svoj postoj oznámi v utorok 21. septembra. Ďalší nezaradený poslanec Miroslav Kollár (Spolu) agentúre SITA potvrdil, že podporu vlády si vie predstaviť, ale musia sa o tom ešte rozprávať v strane.

O koalícii bez Sme rodina hovoril cez víkend líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič, ak by Sme rodina blokovala „očistný proces“. Po odchode Sme rodina, by koalícia mala 75 hlasov v parlamente. Chýbal by jej tak jeden hlas potrebný na väčšinovú podporu vlády premiéra Hegera.