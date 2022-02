Heger si vypočul pripomienky zástupcov justície k súdnej mape. Ak sa Slovensko v reforme neposunie, prídeme o stovky miliónov eur

Súdna mapa je nástrojom na efektívnejšie fungovanie súdov a vyššiu kvalitu rozhodnutí vďaka špecializácii sudcov. Po dnešnom stretnutí s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (nom. SaS) a ďalšími kľúčovými osobami slovenskej justície to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO). V tlačovej správe o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Zvýši sa kvalita služieb

„Súdnictvo je na Slovensku, bohužiaľ, dlhodobo vnímané ako slabé a nedôveryhodné. Plán obnovy nám ponúka jedinečnú príležitosť, ako zlepšiť kvalitu verejných služieb pre našich občanov, a to platí aj pre spravodlivosť. Som nesmierne rád, že zástupcovia justície na dnešnom stretnutí vyjadrili reforme súdnictva širokú podporu,“ povedal Heger.

Generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy Lívia Vašáková skonštatovala, že ak by neprešli zákony súvisiace so súdnou mapou, Slovensko by nemohlo predložiť prvú žiadosť o platbu v hodnote 458-miliónov eur.

„Základným predpokladom predloženia žiadosti o platbu je splnenie všetkých vopred dohodnutých míľnikov a cieľov, tak ako sme sa k nim zaviazali vo Vykonávacom rozhodnutí Rady. Zdržanie a/alebo nesplnenie jedného míľnika môže ohroziť a/lebo oddialiť celú platbu,“ spresnila.

Neštandardný postup Kolíkovej

Na stretnutí s premiérom sa zúčastnil aj predseda Najvyššieho súdu SR (NS SR) Ján Šikuta, predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď, predseda Súdnej rady SR Ján Mazák, predseda Špecializovaného trestného sudu Ján Hrubala, predseda okresného súdu Žilina Peter Hrnčiar, podpredseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Ondrej Laciak a poslanec Národnej rady SR (NR SR) Michal Luciak. Generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku zastupoval jeho prvý námestník Jozef Kandera.

Predseda NS SR, predseda SAK a generálny prokurátor konštatovali, že množstvo ich návrhov predložených v medzirezortnom pripomienkovom konaní k prvému návrhu súdnej mapy nebolo vypočutých a neprešli riadnym rozporovým konaním.

Zároveň uviedli, že predloženie tretieho návrhu súdnej mapy do NR SR bez riadneho legislatívneho procesu a možnosti vyjadriť, a už vôbec bez akejkoľvek diskusie k nemu, považujú za výrazne neštandardné.

Personálne poddimenzované súdy

„Súdnictvo reformu na jednej strane potrebuje, ale na strane druhej by mala byť pripravená riadne a realizovateľná postupnými krokmi, zohľadňujúc aj dopad na sústavu orgánov prokuratúry, aby nedošlo k ohrozeniu funkčnosti celého systému a neprimeranému nárastu dĺžky súdnych konaní,“ uviedla hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.

Zároveň predstavitelia justície upozornili na svoju dlhodobú požiadavku, aby sa v rámci reformy popri návrhu súdnej mapy čo najskôr pristúpilo k zásadnému personálnemu a technickému posilneniu súdov a prokuratúry.

„Viac vyšších súdnych úradníkov a asistentov na súdoch a prokuratúrach je rýchla, efektívna a najlacnejšia cesta k prístupu k spravodlivosti a odstraňovaniu prieťahov,“ uviedli.