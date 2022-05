Heger: Ukrajinu budeme podporovať do úplného víťazstva, Slovensko sa postavilo na správnu stranu dejín

Veríme vo víťazstvo Ukrajiny a budeme ju podporovať do úplného víťazstva. Na zhromaždení iniciatívy Dokončime to na bratislavskom Námestí SNP to v pondelok podvečer vyhlásil predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

„Priatelia demokracie,“ oslovil premiér prítomných a pokračoval, že je hrdý na ľudí, ktorí prišli podporiť priateľov na Ukrajine.

Slovensko tiež zvádza svoj zápas

„Práve títo ľudia hrdinským spôsobom stále vytrvalo bojujú za naše hodnoty – slobodu a demokraciu, a žiaľ, platia za to svojím životom,“ hovoril Heger.

Ľuďom na námestí povedal, že práve vďaka nim sa Slovensko postavilo na správnu stranu dejín. „Slovensko tentokrát vo svojich dejinách nezaváhalo,“ poznamenal.

Podľa premiéra sa na Slovensku v súčasnosti zvádza zápas o právny štát a očistu spoločnosti. Varoval, že sa chcú k moci vrátiť ľudia, ktorí dovolili chápadlám mafie byť hlboko v štáte. „Ale my to nedovolíme,“ zdôraznil.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) vyhlásil, že sú to občania, ktorí umožnili Slovenskej republike nehanbiť sa.

Hrozí humanitárna kríza

Podľa Klusa Slovensko má predsedu vlády s pevnými hodnotovými postojmi. Štátny tajomník vravel, že je hrdý aj na slovenských diplomatov, ktorí všade vo svete hovoria jedným hlasom, že Ukrajina „bojuje za nás“.

Poslankyňa Monika Kozelová (OĽaNO) z iniciatívy Misia na zhromaždení povedala, že snaha pomáhať Ukrajine upadla a že sa dostávame do situácie, keď hrozí humanitárna kríza, lebo sa minuli všetky zásoby.

„Tam už nemajú čo jesť, konzervy, ktoré ste dnes priniesli, poputujú do skladu v Hostomeli,“ uviedla Kozelová. Súčasťou zhromaždenia Dokončime bola totiž aj zbierka „dve konzervy pre Ukrajinu“.