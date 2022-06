Heger vystúpi na konferencii Globsec 2022, stretne sa s Cichanovskou či riaditeľom WHO Ghebreyesusom

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa dnes a v piatok (3. júna) zúčastní na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022 Bratislava Forum, kde bude súčasťou niektorých panelov a absolvuje aj niekoľko stretnutí. V tlačovej správe o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Heger sa zúčastní na úvodnom bloku konferencie, na ktorom vystúpi aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a neskôr bude diskutovať na paneloch s názvom „I hate to Say I Told You So: The reality of Security of the Eastern Border“ a „Burning the Breadbasket“.

Stretne sa aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom, predsedom vlády Lotyšska Artursom Krišjanisom Karinšom, predsedom vlády Bulharska Kirilom Petkovom, či s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou a generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosom Ghebreyesusom.