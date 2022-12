Hegerova menšinová vláda či predčasné voľby. Prezidentka Čaputová povedala, čo Slovensko potrebuje

Potrebujeme vecné, racionálne a pokojné vedenie štátu. V relácii RTVS O 5 minút 12 to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Podľa hlavy štátu však čelíme pravému opaku.

Fungovanie parlamentu je neisté

Menšinová vláda by podľa prezidentky mala deklarovať, s kým vládne. Myslí si, že by to zvýšilo jej predvídateľnosť. Nepopiera, že takýto model vládnutia je možný, avšak máme neisté fungovanie parlamentu a, ako to nazvala v správe o stave republiky, z kríz sa robia drámy.

Návrh SaS na odvolanie vlády ju, v kontexte dlhodobého vývoja, neprekvapil. Dodala však, že netúži po zostavovaní úradníckej vlády.

Téma jednej politickej strany

Téma referenda o predčasných voľbách je zas podľa prezidentky témou jednej politickej strany. Komunikáciu o ňom považuje za nešťastnú. Dodala, že Ústavný súd SR dvakrát potvrdil, že vypísanie referenda v takom znení, v akom ho dostala, by bolo v rozpore s ústavou.

Zároveň je presvedčená, že bez ohľadu na to, aký termín by vybrala, určitá politická strana by na ňu aj tak útočila.