Hejteri viac riešia môj výzor a správanie ako klimatickú krízu, reaguje Greta na negatívne reakcie

Keď šestnásťročná švédska aktivistka Greta Thunberg v pondelok nie veľmi prívetivým spôsobom prehovárala do duší svetových štátnikov na pôde Organizácie Spojených národov (OSN), nie každému to sedelo.

Emotívny a nahnevaný prejav mladého dievčaťa na mieste, kde sa tradične „nosia“ skôr hrané úsmevy a diplomacia, vyvolal búrku negatívnych reakcií z rôznych častí názorového spektra. Niektorí ľudia boli len zarazení, iní si neodpustili poznámky o Gretinom zdravotnom stave, či o tom, že vyzerá ako vraždiace monštrum z hororu Kukuričné deti.

Hejteri sú zase aktívni

Gretini obhajcovia naopak tvrdia, že práve toto bol najlepší spôsob, ako vyburcovať verejnú mienku, a že v čase, keď umiera naša planéta, nie je znakom všeobecného rozhľadu zaoberať sa tým, či niekto niekde kričal, alebo sa namiesto toho pekne usmieval.

Samotná Greta sa k negatívnym reakciám na svoje vystúpenie vyjadrila koncom týždňa na Twitteri, kde napísala, že ich chápe ako spôsob, akým sa ľudia sami pred sebou snažia vyhýbať nepríjemnej pravde o stave planéty.

„Ako ste si možno všimli, hejteri sú zase aktívni, ako vždy – riešia mňa, môj výzor, moje oblečenie, moje správanie sa a moju odlišnosť. Vyťahujú každú predstaviteľnú lož a konšpiračné teórie. Vyzerá to, že sú schopní prekročiť každú možnú čiaru na to, aby odvrátili pozornosť, pretože sa tak urputne snažia nezaoberať sa klimatickou a ekologickou krízou,“ napísala Greta na Twitter.

Svet sa zobúdza

„Naozaj nerozumiem, prečo by dospelí mali chcieť tráviť svoj čas vysmievaním sa a vyhrážaním sa tínedžerom a deťom za to, že propagujú vedu, namiesto toho, aby robili niečo dobré. Myslím si, že sa jednoducho musia nami cítiť veľmi ohrození,“ pokračuje Greta.

„Ale nemrhajte svojím časom na to, že im budete venovať akúkoľvek ďalšiu pozornosť. Svet sa zobúdza. Zmena prichádza, či už si to oni prajú, alebo nie,“ napísala šestnásťročná aktivistka.

Zdroje nenávisti voči Grete podobne vidí aj britská BBC: „Je netradičné, aby mladí ľudia dospelých volali na zodpovednosť s takým dôrazom, a niektorým ľuďom sa to vôbec nepáči.“

Jedným z ľudí, ktorí rozhodne nepatria medzi Gretiných fanúšikov, je aj americký prezident Donald Trump: „(Greta) vyzerá ako veľmi šťastné mladé dievča, ktoré sa teší na svetlú a nádhernú budúcnosť. To je tak milé!“ napísal šéf Bieleho domu na Twitteri.

Trumpova reakcia ju rozosmiala

Gretu Trumpova reakcia vo vysielaní švédskej televízie rozosmiala a reagovala na ňu len s tým, že niečo podobné od neho aj očakávala.

Iní komentátori na rozdiel od Trumpa neriešili satiru a skĺzli k čírej nenávisti. „Ešte nikdy som nevidel dievča tak mladé a s tak veľkým množstvom duševných porúch, ktoré by toľko dospelých považovalo za svojho guru,“ napísal Andrew Bolt, stĺpčekár austrálskeho denníka Herald Sun.

Podobné výroky zazneli aj vo vysielaní kontroverznej americkej televízie Fox News, obľúbenej stanice prezidenta Trumpa, tá sa za ne však neskôr ospravedlnila.

Michael Knowles, jeden zo štyroch hlavných komentátorov v USA nesmierne populárneho konšpiračného portálu The Daily Wire, vo vysielaní Fox News dával Gretine prejavy do súvisu s jej mentálnym postihnutím a tvrdil, že je hračkou v rukách jej rodičov a extrémnej ľavice, ktorí ju zneužívajú. Fox News v utorok oznámila, že tieto výroky považuje za „hanebné“ a Knowlesa už do svojich relácií pozývať nebude.

O svojich diagnózach hovorí otvorene

Pravdou je, že Grete Thunberg v roku 2014 diagnostikovali Aspergerov syndróm, a tiež obsedatne kompulzívnu poruchu a selektívny mutizmus, čo je raritná patológia prejavujúca sa tým, že človek sa nedokáže rozprávať s určitými konkrétnymi ľuďmi, napríklad takými, ktorých nemá rád. Samotná Greta o týchto svojich diagnózach otvorene sama hovorí, a podľa jej názoru aj názoru jej lekárov nijak zvlášť neobmedzujú jej život ani jej verejné pôsobenie. Greta navyše tvrdí, že jej diagnózy jej vo viacerých smeroch aj pomáhajú, a v jedom z rozhovorov vyhlásila, že ich považuje za svoje „nadprirodzené schopnosti“.

V každom prípade, je neslušné zneužívať informácie o zdravotných diagnózach človeka na jeho kritiku, a platí to aj pri verejne činných osobách, tobôž ak ich diagnóza nemá vplyv na ich prácu či verejné pôsobenie. Pre porovnanie, málokto si napríklad týmto štýlom uťahuje zo známeho českého politika Václava Klausa mladšieho, hoci prvotný pohľad naňho môže byť šokujúcejší ako pohľad na nahnevanú Gretu.

O to zlomyseľnejšie je to zo strany médií ako Fox News či The Daily Wire, ktoré Gretou dlhodobo opovrhujú a – predovšetkým v prípade The Daily Wire – spochybňujú samotné klimatické zmeny a vplyv človeka na ne.

Emotívny prejav na klimatickej konferencii

Minulotýždňové nenávistné reakcie si Greta Thunberg „vyslúžila“ svojím pondelňajším emotívnym a silným prejavom na klimatickej konferencii v New Yorku, kde na svetových lídrov takmer kričala.

„Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú, sme na začiatku masového vymierania. A všetko, o čom vy dokážete rozprávať, sú len peniaze a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste. Ako si to dovoľujete?“ oborila sa na svetových politikov šestnásťročná Švédka.

„Zrádzate nás, ale mladí ľudia začínajú vidieť vašu zradu. Upierajú sa na vás oči všetkých budúcich generácií, a ak sa rozhodnete nás zradiť, hovorím vám: Nikdy vám neodpustíme!“ povedala Greta na pôde OSN.

Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky britskej spoločnosti BBC, archívu agentúry SITA a z twitterového účtu Grety Thunberg.