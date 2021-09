Henrich Krejča: „Fotografiou také farby nenamiešate.“

Je to jedinečná kniha, akých na našom trhu nie je veľa. Nielen svojím obsahom, ale predovšetkým ilustráciami, aké vie dnes vytvoriť málokto.

Veľká kniha rastlín je bohato ilustrované dielo, ktoré v ucelenej forme podáva obraz flóry celej strednej Európy. Hlavnou časťou a ťažiskom celého diela sú informácie o viac ako 1700 druhoch rastlín, ktoré sú vyobrazené na jedinečných veľkých farebných ilustráciách. Ich autorom je známy akademický maliar Jindřich Krejča. Tomuto vynikajúcemu výtvarníkovi sa s neuveriteľnou presnosťou podarilo zobraziť aj voľnému oku neviditeľné detaily rastlín, a tak harmonicky skĺbiť svet reality s výtvarným umením.

Maliarov syn Henrich, dnes známy novinár a šéf spravodajstva a publicistiky v televízii Markíza, chodieval za otcom do ateliéru každý deň a rád ho pri práci pozoroval. Čo však nie vždy otcovi vyhovovalo, pretože to bola nesmierne pedantná práca. „Tam bolo treba dávať pozor na každý jeden odtieň listu, pretože to znamená inú rastlinu, iný druh. Preto bol otec neraz zatvorený v ateliéri aj dvanásť-štrnásť hodín, a pokiaľ tú jednu rastlinu nedokončil, tak neodišiel,“ spomína si H.Krejča.

A prečo nie sú v encyklopédii fotografie, ale ilustrácie, ktorých namaľovanie trvalo desať rokov a bola to nesmierne sizyfovská práca? „Myslím si, že fotografiou také farby nenamiešate,“ tvrdí Krejča. „Otec ma učil, že je zhruba 600 farieb a 600 odtieňov, a to sa žiadnej fotografii nepodarí. Navyše fotografia časom mení svoje farby. Čiže keď otvoríte atlas o desať-pätnásť rokov, fotografia má už iné zafarbenie, odtiene. Zatiaľ čo keď urobíte dobrý základ pre ilustrácie, použijete poctivé farby, tak vám to v tej knihe zostane.“

Henrich Krejča. Foto: Bux.sk

Celý rozhovor s Henrichom Krejčom o Veľkej knihe rastlín, ale aj o cestovaní a novinárčine si môžete vypočuť v podcaste Knižný kompas :

https://www.podbean.com/ew/pb-wqmwn-10e1383

Najnovšie vydanie Veľkej knihy rastlín z vydavateľstva Ikar predstavuje obsahovo prepracované, aktualizované a doplnené dielo, na ktorom pracovali desiatky posudzovateľov, recenzentov, pôvodných i nových autorov – odborníkov vo svojej oblasti. Dielo je jediné svojho druhu, aké bolo doteraz na Slovensku publikované, preto je už desaťročia vyhľadávané nielen odborníkmi a študentmi, ale i laickou verejnosťou. Nemalo by chýbať v žiadnej rodinnej knižnici.

Kresby na farebných tabuliach sú spracované v prevažnej väčšine podľa živých predlôh. Výtvarník na nich pracoval takmer dvadsať rokov. Opisy jednotlivých druhov rastlín sú zamerané len na najdôležitejšie údaje a pretože obmedzený rozsah knihy nedovolil ich podrobnejšiu charakteristiku, je táto o to svedomitejšie vyjadrená na farebných tabuliach.

Minerály, horniny a skameneliny, ktoré tvoria samostatnú časť na konci knihy, sú nielen svedkami dávnych zmien našej Zeme, ale sú zároveň i prostredím a stavebným materiálom, z ktorého vzniká minerálna zložka pôdy, taká nesmierne dôležitá pre život rastlín. Na jedenástich tabuliach s farebnými fotografiami viac ako 100 objektov a ich stručnými opismi má čitateľ možnosť potvrdiť si, prípadne rozšíriť si svoje vedomosti i o tejto neživej zložke prírody.

Pozrite si aj video, v ktorom Henrich Krejča predstavuje túto nádhernú encyklopédiu:

V roku 2019 vyšla encyklopédia Veľká kniha živočíchov , v ktorej nájdete vyše 1600 ilustrácií Jindřicha Krejču a prehľad fauny celej strednej Európy. Nové invázne druhy živočíchov doplnila mladá talentovaná ilustrátorka a odborníčka na zoológiu. Všetky živočíchy sú zobrazené v systematickom poradí od jednobunkovcov až po cicavce.

Foto: Bux.sk

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis