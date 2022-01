Henrieta Farkašová získala na majstrovstvách sveta ďalšiu medailu aj bez zraneného navádzača

Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Henrieta Farkašová k dvom zlatým medailám pridala na majstrovstvách sveta v snežných športoch v nórskom Lillehammeri ďalší cenný kov. Zrakovo znevýhodnená športovkyňa ho získala v obrovskom slalome, v ktorom si vyjazdila striebro napriek tomu, že jej navádzač Michal Červeň sa zranil a odcestoval domov.

Na svahu ju sprevádzala Eva Trajčíková.

S navádzačkou neboli zohraté

Vo štvrtok bola nad sily Slovenky len Rakúšanka Barbara Aignerová, ktorá v súčte dvoch kôl dosiahla o 43 stotín sekundy lepší čas. Po prvom kole Farkašová zaostávala za súperkou o 1,16 s, v druhom svoje manko výrazne stiahla.

„Asi rozhodlo, že sme sa v prvom kole trochu hľadali. Mali sme zlý štart, dosť sme tam stratili. Druhé kolo už bolo lepšie. Aj štart sa nám vydaril viac,“ zhodnotila Farkašová podľa Slovenského paralympijského výboru (SPV).

Eva Trajčíková vôbec prvýkrát „mala prsty“ pri zisku medaily z MS. „Keby sme boli viac zohraté, určite by to bolo lepšie. Ale aj tak som spokojná a teším sa na ďalšie preteky,“ skonštatovala.

Jazdu ovplyvnil silný vietor

Druhé kolo obrovského slalomu žien staval člen slovenskej výpravy Martin Makovník, druhú jazdu ovplyvnil silný vietor. „Bolo to nepríjemné. Boli sme už vyzlečené na štarte, no organizátori to stále zastavovali. Človek v takých situáciách trochu vytuhne,“ priznala Farkašová, ktorá sa v Nórsku predstaví ešte v paralelných pretekoch aj v slalome.

Vo štvrtok medzi stojacimi ženami štartovali ešte dve Slovenky – Petra Smaržová obsadila 8. miesto a Natália Mintálová 12. priečku.

V piatok svetový šampionát pokračuje slalomom mužov.