Henrik Zetterberg ukončil hokejovú kariéru, zdravotné problémy mu nedovolia ani trénovať

DETROIT 14. septembra (WebNoviny.sk) – Švédsky hokejový útočník Henrik Zetterberg definitívne ukončil aktívnu hráčsku kariéru. Tridsaťsedemročný center hral v zámorskej NHL za Detroit Red Wings od leta 2002, v profilige nepôsobil v inom tíme.

Zetterberga sužujú problémy s chrbtom, ktoré sú natoľko vážne, že nemôže ani trénovať. Definitívnu stopku mu vystavili vyšetrenia u špecialistu v New Yorku. „Je to veľmi emotívne. Strávil som tu 15 rokov. Vedel som, že koniec sa blíži, no dúfal som že to ešte nejaký čas potiahnem,“ povedal Zetterberg zámorským novinárom počas prvého dňa tréningového kempu „červených krídel“ pred sezónou 2018/2019.

Rodák zo Sundsvallu odohral celú svoju zámorskú kariéru za Red Wings, v drese Detroitu nastúpil na 1082 stretnutí základnej časti NHL, nazbieral v nich 960 bodov (337+623). V play-off pridal 153 duelov a 120 bodov (57+63). S tímom získal v sezóne 2007/2008 Stanleyho pohár a v rovnakom ročníku ho vyhlásili aj za najužitočnejšieho hráča play-off.

Zetterberg je tiež členom Triple Gold Clubu pre víťazov Stanley Cupu, zimných olympijských hier a majstrovstiev sveta. V ostatných šiestich sezónach plnil funkciu kapitána „červených krídel“. Jeho nástupcom na tomto poste by sa mal stať Dylan Larkin. Informácie uverejnil portál mlive.com.