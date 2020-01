Hercovi známemu ako Harry Potter dal okoloidúci peniaze, považoval ho za bezdomovca

Anglického herca Daniela Radcliffa si náhodný okoloidúci na ulici pomýlil s bezdomovcom. Tridsaťročný rodák z Londýna to uviedol v šou Grahama Nortona.

„Je to zvláštne a zábavné, no nedávno som bol s mojou priateľkou v New Yorku a zatiaľ čo ona bola v obchode, zostal som vonku s naším adoptovaným psom. Bolo dosť chladno a ja som mal na sebe športovú bundu a dlhý kabát. Čupol som si, aby som zahrial psa a videl som, ako okolo mňa prešiel nejaký chlapík a pozeral na mňa. Potom sa vrátil, dal mi päť dolárov a povedal, aby som si kúpil kávu. Zrejme sa budem musieť častejšie holiť,“ povedal Radcliffe.