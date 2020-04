„Hercule Poirot mi vliezol pod kožu,“ tvrdí herec Ján Kožuch

Martinský herec Ján Kožuch fantasticky nadaboval slávneho belgického detektíva v televíznom seriáli a dobre si spomína, ako dostal pred mnohými rokmi túto ponuku. Rozhodne ho to potešilo.

„Hercule Poirot je celosvetovo známa postavička vynikajúceho detektíva a o Agathe Christie si nemusíme ani hovoriť. Je to dáma, ktorá vedela, ako má písať detektívky, aby boli zaujímavé, iné a aby tam nebolo toľko násilia. Takže som sa veľmi tešil.“

Ján Kožuch. Foto: Bux.sk

Vypočujte si podcast Knižný kompas , v ktorom rozpráva o detektívkach Agathy Christie a detektívovi Herculovi Poirotovi nielen spomínaný herec Ján Kožuch, ale aj Boris Farkaš, či moderátorka a glosátorka Eňa Vacvalová.

https://www.podbean.com/ew/pb-5wqe3-d7defb

Pred pár dňami vyšla ďalšia novinka Čas prílivu , ktorú si milovníci klasických anglických detektívok vychutnajú. Mnohí čitatelia totiž tvrdia, že je to jedna z jej najlepších detektívok. Príbeh sa odohráva v povojnovom Anglicku v roku 1946. Vyberieme sa na vidiek neďaleko Londýna, kam prichádza slávny detektív Hercule Poirot, aby vyriešil záhadný prípad v rodine Cloadovcov…

62-ročný Gordon Cloade sa vracal z Ameriky do Anglicka, keď sa po ceste cez Atlantik zoznámil a oženil s mladou vdovou Rosaleen. Práve sa chystal domov predstaviť novú manželku, keď Gordona zabili pri nemeckom leteckom nálete na Londýn. Celý jeho majetok tak spadol milej Rosaleen do lona. Tá príde do rodinného sídla aj s bratom, no atmosféra nie je práve priateľská.

Foto: Bux.sk

Komplikácie nastanú, keď krátko nato navštívi Hercula Poirota švagriná nebohého muža a tvrdí, že ju varovali „duchovia“. Povedali jej, že prvý manžel údajnej vdovy stále žije. Keď Poirota požiada, aby našiel nezvestnú osobu iba podľa indícií zo záhrobia, slávneho detektíva sa zmocnia pochybnosti. Ešte viac ho však máta pravý dôvod, prečo ho Kathleen Cloadová vlastne vyhľadala…

Čas prílivu je vynikajúca detektívka, nie natoľko prekombinovaná ako iné knihy Agathy Christie, napriek tomu je to stále napínavé čítanie. Vychutnáte si ho, zrelaxujete pri ňom.

Christie výborne vykreslila atmosféru povojnovej Británie v strednej vrstve. Opäť namiešala správne suroviny – rodinné sídlo, viacero členov rodiny, chlad sivého Anglicka a dokonalá vražda. Hercule Poirot je v perfektnej forme, k tomu zopár prekvapení a premyslená pointa.

230-stranová kniha Čas prílivu vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ s veľmi peknou obálkou a plackou 100 rokov príbehov Agathy Christie.

Milan Buno, knižný publicista

