Herec Alec Baldwin bol obžalovaný z neúmyselného zabitia kameramanky

Amerického herca Aleca Baldwina obžalovali z neúmyselného zabitia v súvislosti so smrťou kameramanky počas nakrúcania filmu Rust. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na prokurátorov, podľa ktorých Baldwin počas nácviku práce so zbraňami telefonoval.

Obžalovali aj zbrojmajsterku

Halyna Hutchins zomrela 21. októbra 2021 v nemocnici v Novom Mexiku po tom, ako na ňu Baldwin počas skúšky na Bonanza Creek Ranch neďaleko Santa Fe vystrelil zo zbraňovej rekvizity a zasiahol ju do hrudníka.

Kancelária okresného štátneho zástupcu v Santa Fe obvinila herca z „mnohých prípadov extrémne nedbanlivého správania“.

Z neúmyselného zabitia obžalovali aj zbrojmajsterku zodpovednú za zbrane počas nakrúcania.

Dokumenty, ktoré zverejnili v utorok a konkretizujú obvinenia avizované už 19. januára, opisujú chaotické nakrúcanie s ľahostajným prístupom k bezpečnosti v súvislosti so zbraňami.

Herec bol nesústredený

Baldwin bol podľa špeciálneho vyšetrovateľa okresného prokurátora Roberta Shillinga „nesústredený“ počas výcviku, ako zaobchádzať so zbraňovou rekvizitou, pretože telefonoval s rodinou. Ak by pritom vykonal povinné bezpečnostné kontroly so zbrojmajsterkou Hannah Gutierrez-Reed a nenamieril priamo na Hutchins, „tragédia by sa nestala“, konštatuje Shilling s tým, že „tento nedbanlivý odklon od známych štandardov a praxe a protokolu priamo spôsobil smrteľnú streľbu“.

„Baldwin vedel, že prvé pravidlo bezpečnej práce so zbraňami je nikdy nemieriť na niekoho, na koho nechcete vystreliť,“ dodal Shilling.

Obaja sa budú brániť na súde

V obžalobe pritom menuje najmenej tucet „skutkov alebo nedbalostí“, ktoré viedli k streľbe, vrátane nepoužitia repliky na neplánovanú skúšku, umožnenia zbrojmajsterke, aby napriek protokolu opustila nakrúcanie, odchýlenia sa od praxe, že zbraň možno prevziať len od zbrojmajsterky, neriešenia sťažností súvisiacich s bezpečnosťou na pľace a nevykonania bezpečnostných kontrol so zbrojmajsterkou, ktorú navyše najali bez potrebnej certifikácie.

Právnici Baldwina i Gutierrez-Reed na obžaloby reagovali s tým, že proti obvineniam sa hodlajú brániť na súde. V prípade, že ich počas procesu s porotou uznajú za vinných, hrozí im do 18 mesiacov väzenia a pokuta päťtisíc dolárov.

