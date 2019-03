Herec Denzel Washington sa predstaví v policajnom trileri Little Things

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) – Americký herec a režisér Denzel Washington sa predstaví v pripravovanom filme Little Things. Policajný triler vznikne pod hlavičkou štúdia Warner Bros. O jeho scenár aj réžiu by sa mal postarať John Lee Hancock, ktorý má na konte napríklad športovú drámu Splnený sen (2009).

Šesťdesiatštyriročný Washington v novinke stvárni Dekea, vyhoreného, ale nadaného námestníka šerifa v okrese Kern, ktorý sa spojí so špičkovým detektívom Baxterom z kancelárie šerifa v okrese Los Angeles, aby spoločne dolapili sériového vraha.

Denzel Hayes Washington Jr.*

*má na konte Zlatý glóbus a Oscara za snímku Glory (1989). Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied si vyslúžil aj za film Training Day (2001). Ďalší Zlatý glóbus mu udelili vďaka titulu Hurikán v ringu (1999).

Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA) mu v roku 2016 udelila aj cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo. Účinkoval tiež v snímkach Malcolm X (1992), Prípad Pelikán (1993), Philadelphia (1993), Veľa kriku pre nič (1993), Karmínový príliv (1995), Odvaha pod paľbou (1996), Kazateľova žena (1996), He Got Game (1998), Anjel smrti (1998), Zberateľ kostí (1999), Sezóna Titanov (2000), John Q. (2002), Prezumpcia viny (2003), Muž v ohni (2004), Mandžuský kandidát (2004), Spojenec (2006), Déja Vu (2006), Americký gangster (2007), Únos metra 123 (2009), Nezastaviteľný vlak (2010), Kniha prežitia (2010), Nepriateľ pod ochranou (2012), Let (2012), Nezastaviteľní (2013), Equalizer (2014), Sedem statočných (2016), Roman J. Israel, Esq. (2017) či Equalizer 2 (2018). Ako režisér sa podpísal pod filmy Príbeh Antwonea Fishera (2002), The Great Debaters (2007) a Fences (2016).

Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.