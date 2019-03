Herec Rami Malek rokuje o účinkovaní v novej bondovke

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) – Americký herec Rami Malek je v záverečnej fáze rokovaní o účinkovaní v pripravovanom filme o agentovi 007 Jamesovi Bondovi.

Filmový portál Collider informoval, že 37-ročný rodák z Los Angeles by mal stvárniť hlavného zloducha, ktorý bude zrejme nevidiaci.

O hendikepe predtým prehovoril Said Taghmaoui, ktorý sa mal ujať tejto úlohy, ešte keď bol režisérom bondovky Danny Boyle. Toho však napokon nahradil Cary Joji Fukunaga.

V 25. filme o legendárnom agentovi sa predstaví v hlavnej úlohe Daniel Craig, pričom Bonda stvárni už piaty raz. Okrem neho sa v snímke ukážu aj Naomie Harris, Ben Whishaw, Léa Seydoux, Ralph Fiennes a podľa Collideru aj Lupita Nyong’o.

Rami Said Malek

… je známy najmä ako Elliot Alderson zo seriálu Mr. Robot (2015), ktorý mu vyniesol po dve nominácie na Zlatý glóbus, Satellite Awards či Screen Actors Guild Awards, pričom v roku 2016 zaň získal Critics‘ Choice Award a cenu Primetime Emmy.

Predstavil sa tiež ako faraón Ahkmenrah vo filmovej sérii Noc v múzeu (2006, 2009, 2014), Kenny v seriáli Rodinná vojna (2005 – 2007) či Merriell ‚Snafu‘ Shelton v minisérii The Pacific (2010). Účinkoval aj vo filmoch Moja krásna učiteľka (2011), Majster (2012), Old Boy (2013), Dočasný domov (2013), Ain’t Them Bodies Saints (2013), Need for Speed (2014) alebo Papillon (2017).

Za stvárnenie Freddieho Mercuryho z kapely Queen v snímke Bohemian Rhapsody (2018) získal Oscara v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.