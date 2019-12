Herec Tom Hanks získal čestné občianstvo Grécka, „pomohla“ mu najmä letná dovolenka

Americký herec a režisér Tom Hanks získal čestné občianstvo Grécka. Grécky prezident Prokopis Pavlopulos podpísal príkaz o naturalizácii, ktorá umožňuje 63-ročnému umelcovi požiadať o občianstvo. Informuje o tom agentúra AP, ktorej to v piatok potvrdil prezidentov úrad.

Grécke zákony umožňujú udeliť čestné občianstvo ľuďom, ktorí „krajine poskytli výnimočné služby alebo ktorých naturalizácia slúži verejnému záujmu“.

Hanks často trávi letnú dovolenku na gréckom ostrove Antiparos a jeho manželka, herečka a producentka Rita Wilson, má gréckych a bulharských predkov, pripomína AP.

Thomas Jeffrey Hanks

… je považovaný za jeden z najväčších talentov v Hollywoode. Na konte má dva Oscary – prvého získal v roku 1994 za hlavnú rolu v dráme Philadelphia (1993) a o rok neskôr si zlatú sošku prevzal za titulnú úlohu v snímke Forrest Gump (1994).

Vyslúžil si aj ďalšie tri nominácie na ceny americkej Akadémie filmových umení a vied, a to za herecké výkony vo filmoch Veľký (1988), Zachráňte vojaka Ryana (1998) a Stroskotanec (2000). Svoj hlas prepožičal Woodymu v sérii animákov Toy Story z rokov 1995, 1999, 2010 a 2019.

Je známy napríklad aj z filmov Veľké víťazstvo (1992), Bezsenné noci v Seattli (1993), Apollo 13 (1995), Láska cez internet (1998), Zelená míľa (1999), Cesta do zatratenia (2002), Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Terminál (2004), Päť lupičov a stará dáma (2004), Súkromná vojna pána Wilsona (2007), Moja krásna učiteľka (2011), Atlas mrakov (2012), Kapitán Phillips: Prepadnutie lode Alabama (2013), Zachráňte pána Banksa (2013), Most špiónov (2015), Sully (2016), The Circle (2017), The Post: Aféra v Pentagone (2017) či Výnimočný priateľ (2019).