Herečka sa na udeľovaní filmových cien César vyzliekla donaha, protestovala proti slabej podpore kultúry

Piatkové odovzdávanie francúzskych filmových cien César sa nieslo v duchu výzev, aby vláda viac podporila kultúru počas pandémie koronavírusu. Najvýraznejšiu výzvu predostrela herečka Corinne Masiero, ktorá sa na pódiu objavila pri príležitosti odovzdávania ceny za najlepšie kostýmy.

Päťdesiatsedemročná herečka mala na sebe zakrvavený kostým somára, z ktorého sa nakoniec vyzliekla donaha. Na tele mala pritom napísaný odkaz „bez kultúry nie je budúcnosť“ a „vráť nám umenie, Jean“, ktorý adresovala premiérovi Jeanovi Castexovi a v alternatívnej fonetike by sa dal čítať aj ako „vráťte nám peniaze“, informuje spravodajský portál BBC.

Počas podujatia, ktoré sa konalo v súlade s protiepidemickými opatreniami, vyzvali na lepšiu podporu kultúry aj ďalší herci a filmári. „Moje dieťa môže ísť do Zary (obchod s oblečením, pozn. SITA) ale nie do kina… je to nepochopiteľné,“ vyjadril sa scenárista Stéphane Demoustier. Kiná sú vo Francúzsku zatvorené viac ako tri mesiace.

Udeľovaniu Césarov dominovala snímka Adieu Les Cons, ktorá získala cenu pre najlepší film. Dramédia o vážne chorej žene, ktorá hľadá svoje dieťa, vyhrala sedem trofejí, vrátane tej za najlepšiu réžiu pre Alberta Dupontela. Césara pre najlepší zahraničný film vyhrala dánska dráma Chľast od Thomasa Vinterberga.