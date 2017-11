Herečka Uma Thurman zaželala pekné sviatky všetkým okrem Harveyho Weinsteina

BRATISLAVA 24. novembra (WebNoviny.sk) – Herečka Uma Thurman vo štvrtok zaželala pekný Deň vďakyvzdania všetkým okrem Harveyho Weinsteina.

Tohto filmového producenta v posledných týždňoch už desiatky herečiek obvinili zo sexuálneho obťažovania a niektoré aj zo znásilnenia. Thurman ho doteraz neobvinila, hrala však vo viacerých filmoch, ktoré Weinstein produkoval, vrátane snímok Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994), Kill Bill (2003) či Kill Bill 2 (2004). V piatok naznačila, že aj ona naňho „niečo vie“.

„Keď budem pripravená, poviem, čo treba. Zostaňte na príjme,“ napísala Uma Thurman. „Som rada, že to ide pomaličky – guľku si nezaslúžiš,“ odkázala Weinsteinovi v súvislosti s postupne pribúdajúcimi obvineniami na jeho adresu.

Weinsteina už z rôznych foriem sexuálneho obťažovania obvinili desiatky herečiek vrátane Leny Headey, Cary Delevingne, Angeliny Jolie, Rosanny Arquette či Gwyneth Paltrow. Niekoľko herečiek vrátane herečky Asie Argento, Rose McGowan a Annabelly Sciorry ho obvinilo aj zo znásilnenia.

Americký magazín The New Yorker prišiel pred dvoma týždňami so zisteniami, že Weinstein na ženy, ktoré mal obťažovať, a tiež novinárov, ktorí s nimi boli v kontakte, nasadil detektívov. Informácie pochádzajú z webstránky britskej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.