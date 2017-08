Hermes Komunikátor roka 2017: Ako komunikujú inštitúcie so zákazníkom na Slovensku

BRATISLAVA 2. augusta 2017 (WBN/PR) – O najlepšej komunikácii so zákazníkom sa bude rozhodovať už po štvrtýkrát. Hermes Komunikátor roka ako jediný hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkom v Slovenskej republike. O najlepšie komunikujúcich inštitúciách so zákazníkom za rok 2017 rozhodnú samostatne výsledky z reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, hlasovanie verejnosti a organizátor projektu spolu s odbornými garantmi.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum je realizovaný prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK v období od januára 2017 do septembra 2017 na vzorke minimálne 9 000 respondentov. O umiestení súťažných subjektov rozhodne spontánna znalosť ich komunikácie spriemerovaná s podporenou znalosťou. „Prieskum znalosti marketingovej komunikácie, znalosti značiek a ich reklám realizujeme pre niektoré segmenty už viac ako desať rokov. Za viac ako dekádu sme neraz mali možnosť sledovať, ako jednotlivé komunikačné kampane zafungovali a teda, ako silnú priamu odozvu mali v znalosti u bežnej populácie. Nie vždy niektoré naplnili očakávania autorov a naopak niektoré mali výsledky nad pôvodné očakávania. Ako to bude tento rok, vyhodnotíme už o niekoľko týždňov.“ – uviedol Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK.

Novinkou tohto ročníka je kategória Automobily, v ktorej spoznáme najlepšie komunikujúcich z oblasti automobilového priemyslu. O víťazoch v kategóriách: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce, Automobily bude rozhodovať aj verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na web stránke www.cenyhermes.sk. „Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15. septembra do 15. októbra 2017,“ doplnila Mgr. Tina Gvušč, projektová manažérka usporadúvacej agentúry 2lovebrands, s.r.o. Aktuálne informácie o projekte nájdete na web stránke www.cenyhermes.sk. Priebeh súťaže môžete sledovať aj na Facebook fanpage Hermes Komunikátor roka.

Ocenenie Cena agentúry 2017 bude udeľované za prihlásené projekty v kategóriách: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Externá komunikácia. Do uvedených kategórií môže svoj projekt prihlásiť akákoľvek inštitúcia, nie len inštitúcie z nominovaných kategórií spomenutých vyššie. Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity prebiehali najneskôr do októbra 2017. Prihlásiť projekt je možné do 31. októbra 2017.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Hermes Komunikátor roka 2017 o najlepšie komunikujúcich inštitúciách so zákazníkom sa uskutoční 9. novembra 2017 v Bratislave.

***

O PROJEKTE

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom. Viac info na www.cenyhermes.sk. Odbornými garantmi projektu sú Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS a Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ, MEDIAN SK, s.r.o.