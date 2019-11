Hermes Komunikátor roka 2019: národná súťaž najlepšej komunikácie so zákazníkom má svojich víťazov

Najviac ocenení si aj tento rok odniesla spoločnosť Lidl. Union sa po prvýkrát stala najlepšie komunikujúcou poisťovňou. 4ka a Hyndai porazili v hlasovaní verejnosti minuloročných víťazov. Komunikačné projekty Poštovej banky zabodovali, Cenu agentúry 2019 získala až za dva prihlásené projekty.

Výsledky 6. ročníka HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA s heslom ZA NEŠIFROVANÚ KOMUNIKÁCIU priniesli prekvapivé výsledky.

PREKVAPENIA GALAVEČERA, OBHAJCOVIA VÍŤAZSTVA

Union sa prebojovala v rámci výsledkov prieskumu MEDIAN SK na prvú priečku a stala sa najlepšie komunikujúcou poisťovňou za rok 2019. Výrazný posun sa podaril aj spoločnosti Kaufland, ktorá už dýcha na chrbát víťazovi kategórie Obchodné reťazce, spoločnosti Lidl.

Prekvapením večera boli jednoznačne 4ka a Hyundai, ktorým sa podarilo poraziť stabilných vítazov hlasovania verejnosti v rámci svojich kategórií, O2 a Škodu. „Ceníme si toto ocenenie, pretože vyjadruje názor našich zákazníkov a širokej verejnosti. Už dlho hovoríme – sme 4ka, ale chceme byť vaša jednotka,“ zhodnotil Roland Kyška, riaditeľ pre marketing a komunikáciu SWAN Mobile.

LIDL KOMUNIKÁTOR ROKA 2019

Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl, nazbieral počas galavečera najviac cien. Lidl si obhájil prvenstvo v prieskume MEDIAN SK a potvrdil status najlepšie komunikujúcej spoločnosti v kategórii Obchodné reťazce, zároveň oslovil najväčší počet zákazníkov v hlasovaní verejnosti v rámci kategórie, avšak získal aj ABSOLÚTNU CENU VEREJNOSTI 2019 za všetky spoločnosti dokopy. U odbornej poroty zarezonoval kampaňou Chlieb lacnejší bude!, za ktorú si prisvojil víťazstvo v kategórii Inovatívny marketingový prístup.„Je skvelé, že sa nám dlhodobo darí uspieť v prieskume a hlasovaní verejnosti. Vnímame to ako potvrdenie toho, že sme pre našich zákazníkov naozaj správna voľba. Je to zásluha všetkých kolegýň a kolekov – v predajniach, na sklade i na centrále, ktorí tvoria Lidl a ktorým patrí veľké ĎAKUJEM za to, že denne robia maximum pre to, aby boli naši zákazníci spokojní.“ – uviedol Bezák.

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

POŠTOVÁ BANKA BODOVALA KOMUNIKAČNÝMI PROJEKTAMI

Aktuálny ročník bol mimoriadne úspešný aj pre Poštovú banku. Cenu agentúry 2019 získala v kategórii Starostlivosť o zákazníka s prepracovaným projektom Klientsky newsletter. To, že sa starajú nielen o zákazníkov, ale myslia aj na svojich zamestnancov potvrdili víťazným projektom Zbohom dress code v kategórii Interná komunikácia. „Ocenenie HERMES Komunikátor roka 2019 si veľmi vážime. Je významou spätnou väzbou celoročnej práce interného tímu Poštovej banky a zrkadlom toho, že to, čo robíme, robíme s radosťou a veríme, že dobre,“ dodala Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH KREATÍVCOV

Vyvrcholením galavečera bolo predstavenie a krst digitálnej platformy HERMES AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE. „S veľkou radosťou sme uviedli do „marketingových vôd“ tento ambiciózny projekt, ktorý poskytne môžnosť študentom a mladým kreatívcom priniesť svieži vánok do komunikácie najväčších spoločností na Slovensku.“– prezradila hlavný zámer projektu Tina Gvušč, organizátorka súťaže z agentúry 2lovebrands, ktorá stojí aj za jeho samotnou ideou. Prvým „odvážnym“ partnerom projektu sa stala Prvá stavebná sporiteľňa. „Ďakujeme za prejavenú dôveru a veríme, že sa do projektu zapojí čo najviac spoločností, pretože veľkí by mali tým menším – šikovným študentom s potenciálom, podať pomocnú ruku a dať príležitosť na rozvoj ich talentu.“ – uzavrela Gvušč.

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

VÝSLEDKY MEDIAN SK

Ocenenie HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2019 za najlepšiu komunikáciu so zákazníkom na základe výsledkov prieskumu MEDIAN SK získali:

Bankovníctvo

VÚB

Slovenská sporiteľňa

Poštová banka

Poisťovníctvo

Union poisťovňa

Allianz-Slovenská poisťovňa

Kooperativa

Telekomunikácie

Orange

O2

Telekom

Obchodné reťace

Lidl

Kaufland

Coop Jednota

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

Automobily

Škoda

KIA

Peugeot

O víťazoch CENY VEREJNOSTI 2019 rozhodlo tento rok v online hlasovaní až 45 899 hlasov.

CENA VEREJNOSTI 2019 v kategórii Bankovníctvo

Slovenská sporiteľňa

CENA VEREJNOSTI 2019 v kategórii Poisťovníctvo

Allianz-Slovenská poisťovňa

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

CENA VEREJNOSTI 2019 v kategórii Telekomunikácie

4ka

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

CENA VEREJNOSTI 2019 v kategórii Obchodné reťazce

Lidl

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

CENA VEREJNOSTI 2019 v kategórii Automobily

Hyundai

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

ABSOLÚTNA CENA VEREJNOSTI 2019

Lidl

ODBORNÁ POROTA SA ZHODLA NA NAJLEPŠÍCH KOMUNIKAČNÝCH PROJEKTOCH ZA ROK 2019

Cenu agentúry 2019 v kategórii Inovatívny marketingový prístup a Spoločenská zodpovednosť získali až dva najlepšie projekty.

CENA AGENTÚRY 2019

Starostlivosť o zákazníka – Poštová banka I Klientsky newsletter

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

Najlepší interiér predajného priestoru – COOP Jednota I Otvorenie supermarketu inšpirovaného ľudovým umením v Detve

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

Najefektívnejšie využitie nových médií – Slovenská sporiteľňa I Tak som tu zas

Inovatívny marketingový prístup – Prvá stavebná sporiteľňa I Logovariácie

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

Inovatívny marketingový prístup – Lidl I Chlieb lacnejší bude!

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

Interná komunikácia – Poštová banka I Zbohom Dress code

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

Spoločenská zodpovednosť – KRAJ I Adoptuj úľ

Spoločenská zodpovednosť – Kaufland I Čerstvé hlavičky

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

Po prvýkrát v histórii súťaže bola vyhlásená aj Osobnosť marketingovej komunikácie. Tou sa za rok 2019 stal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl. Organizátor spoločne s odbornou porotou udelili cenu na základe výsledkov MEDIAN SK, hlasovania verejnosti, počtu prihlásených a víťazných projektov za to, akým spôsobom jednotlivec komunikačne vedie a smeruje danú značku. Osobnosťou marketingovej komunikácie sa môže stať vedúci člen oddelenia marketingu alebo komunikácie hodnotených spoločností.

Foto: Hermes Komunikátor roka (3452)

Viac informácií o najlepších projektoch za rok 2019 sa dozviete v najbližšom vydaní magazínu Stratégie.

Inzercia