Hermes Komunikátor roka 2019 spúšťa registráciu prác

O najlepšej komunikácii sa bude rozhodovať už po šiesty raz.

Hermes Komunikátor roka ako jediný hodnotí komunikáciu spoločností so zákazníkom v Slovenskej republike. Spoločnosti môžu svoje komunikačné projekty prihlasovať za zvýhodnených podmienok v predtermíne do 30. septembra 2019. Finálny deadline je stanovený na 31. október 2019.

Výhodnejšia cena prihlášky v predtermíne

Ak prácu prihlásite v predtermíne, môžete využiť výhodnejšiu cenu za prihlášku. Poplatok za prihlásenie jednej práce priamo úmerne klesá s narastajúcim počtom prihlášok. „Týmto krokom sa snažíme motivovať spoločnosti k zvýšeniu konkurencie, a zároveň úrovne prihlásených projektov v jednotlivých kategóriách,“ zdôvodnila Tina Gvušč, projektová manažérka súťaže z agentúry 2lovebrands.

Prieskum MEDIAN SK a hlasovanie verejnosti

Komunikácia ako celok je hodnotená v oblastiach: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce a Automobily, na základe výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu MEDIAN SK realizovaného za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka a hlasovania verejnosti.

Cena agentúry

Do národnej súťaže o najlepšiu komunikáciu so zákazníkom sa môžu zapojiť nielen spoločnosti z uvedených oblastí pôsobenia. „Súťaž je otvorená pre akúkoľvek značku, ktorej prihlásený projekt spadá do niektorej zo 7 hodnotených kategórií,“ doplnila Tina Gvušč.

Projekty môžete prihlásiť do kategórií: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia a Spoločenská zodpovednosť.

Témou kampane aktuálneho ročníka súťaže je heslo ZA NEŠIFROVANÚ KOMUNIKÁCIU. „Najlepšia komunikácia so zákazníkom by mala byť nielen kreatívna, ale na konci dňa predovšetkým jasná – bez šifrovania komunikačných posolstiev,“ uzavrela Tina Gvušč.

Hermes Komunikátor roka 2019 vyvrcholí slávnostným vyhlásením najlepšie komunikujúcich spoločností v stredu 20. novembra 2019 v priestoroch DoubleTree by Hilton v Bratislave. Aktuálne informácie a štatút projektu nájdete na www.cenyhermes.sk. Priebeh súťaže môžete sledovať aj na FB Hermes Komunikátor roka.

O projekte

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom. Odbornými garantmi projektu sú Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS a doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., vysokoškolský pedagóg Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt organizuje agentúra 2lovebrands.

Viac info na www.cenyhermes.sk.

