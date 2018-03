Most-Híd bude podľa politológa Horského po odstúpení Kaliňáka žiadať aj hlavu Gašpara

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák v pondelok urobil to, čo mal urobiť už pred niekoľkými mesiacmi. „Neskoro, ale predsa,“ vyhlásil v reakcii na rezignáciu Kaliňáka pre agentúru SITA politológ Michal Horský.

Počas výkonu Kaliňákovej funkcie sa podľa Horského stala udalosť, ktorá si v každej krajine s európskou kultúrou vyžaduje takýto postup.

Most-Híd bude podľa neho teraz žiadať aj odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Horský si nemyslí, že padnúť by teraz mala celá vláda, takýto krok by podľa neho neviedol k väčšej stabilite krajiny. Pripomenul, že Slovensku sa ekonomiky darí a zmena moci by teraz nebola pre krajinu to najlepšie.