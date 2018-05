Bugárovci idú proti koaličným partnerom, majú vlastný návrh na vek odchodu do dôchodku

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR za stranu Most-Híd navrhujú, aby bol vek odchodu do dôchodku na Slovensku známy päť rokov dopredu.

Podľa ich návrhu by sa pritom penzijný vek nemal stanovovať na roky a dni, ako je to v súčasnosti, ale na roky a mesiace, čím bude dôchodkový vek viac zapamätateľný.

Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý už poslanci za Most-Híd predložili do parlamentu, penzijný vek na budúci rok určuje na 62 rokov a 6 mesiacov a v ďalších štyroch rokoch ho každoročne zvyšuje o dva mesiace.

Zrozumiteľné zverejňovanie penzijného veku

Už v budúcom roku by sa určil vek odchodu do dôchodku na rok 2024, a to podľa vývoja strednej dĺžky dožitia tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.

„Nemôžeme zatvárať oči pred tým, že ľudia presne nevedia, kedy môžu odísť do dôchodku,“ povedala na piatkovej tlačovej besede poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy.Ak sa podľa nej bude dôchodkový vek zverejňovať päť rokov vopred, pomôže to ľuďom vo veku od 58 do 61 rokov. „Budú presne vedieť, kedy na dôchodok budú mať nárok,“ povedala.

Poslanci za Most-Híd podľa nej nechcú vek odchodu do dôchodku zvyšovať, ani znižovať, ale zrozumiteľným a transparentným spôsobom penzijný vek zverejňovať.

Vek odchodu do dôchodku sa automaticky zvyšuje

Koaličná poslankyňa zároveň uviedla, že poslanci za Most-Híd nepodporia návrh, aby sa vek odchodu do dôchodku zastropoval v Ústave SR.

„To, čo náš poslanecký klub navrhuje, neznamená výrazný zásah do dôchodkového systému,“ povedal štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna. Podľa neho návrh novely zákona o sociálnom poistení len zjednodušuje súčasný stav.

Parlament ešte v roku 2012 za vlády Roberta Fica schválil mechanizmus, podľa ktorého sa od roku 2017 automaticky zvyšuje vek odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch.

Vek odchodu do dôchodku sa upravuje vždy len na jeden rok dopredu. „V praxi to napríklad znamená, že 60-ročný človek ešte stále nevie, kedy bude môcť ísť do dôchodku,“ upozorňujú poslanci za Most-Híd.