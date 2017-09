Hieronymus Bosch i Terminátor v 3D na plátne Nostalgie

BRATISLAVA 5. septembra 2017 (WBN/PR) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v septembri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká oveľa väčšie pohodlie i zaujímavý septembrový program, v ktorom nebude chýbať mimoriadne predstavenie, ktoré umožní divákom prežiť výstavu v kine, pravidelný cyklus Best Of Fest, nové slovenské i české filmy, ale ani tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Septembrová ponuka Nostalgie zahŕňa i exkluzívnu projekciu snímky HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNÝ SVET o jednom z najoriginálnejších maliarov sveta, ktorá ponúka divákom možnosť uvidieť legendárne majstrovské diela tohto predchodcu surrealizmu na veľkom plátne vo vysokom rozlíšení. Snímka predstaví výstavu „Jheronimus Bosch – Visions of Genius“ v Het Noordbrabants Museum v južnom Holandsku, ktorá po prvý raz zhromaždila väčšinu Boschových obrazov a kresieb do jeho rodného mesta.

Osobitou lahôdkou pre priaznivcov žánru science fiction bude digitálne remastrovaná 3D verzia jedného z najlepších sci-fi filmov všetkých čias oceneného štyrmi Oscarmi TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3D, na konverzii ktorého pracoval samotný režisér James Cameron. Ďalším očakávaným titulom je hviezdne obsadená lupičská komédia LOGAN LUCKY, ktorou sa vracia na filmové plátna kultový režisér Steven Soderbergh a predstavia sa v nej Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Hilary Swank či Katie Holmes. Zábavná, bláznivá, svieža, ale aj milá, príjemná a dojemná komédia plná humoru i života – takto v skratke opisujú film ašpirujúci na titul komédia roka prvé ohlasy a recenzie.

Septembrový program Nostalgie ponúkne aj zaujímavé novinky slovenského filmu. Dráma OUT je odyseou päťdesiatnika, ktorý sa vydáva na cestu po východnej Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby – režisér György Kristóf s ňou súťažil na MFF Cannes 2017. Nový film Juraja Lehotského NINA rozpráva o 12-ročnom dievčati, ktorého rodičia sa rozvádzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa jej rozpadá pred očami. Peter Bebjak získal Cenu za réžiu na MFF Karlovy Vary 2017 za krimitriler ČIARA situovaný do srdca slovensko-ukrajinského pohraničia, kde sa pretínajú kultúry, jazyky i ľudské životy. Nebudú chýbať ani nové české snímky: druhá kapitola „pelíškovskej“ rodinnej kroniky ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR sa odohráva na pozadí prevratných udalostí v rokoch 1947-1953 a víťazný film MFF Karlovy Vary 2017 KŘIŽÁČEK ponúka historické roadmovie do vnútra otcovej duše odohrávajúce sa v dobe vrcholného stredoveku.

Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého sa diváci môžu tešiť na drámu Asghara Farhadiho o mladom manželskom hereckom páre KLIENT ocenenú Oscarom za najlepší zahraničný film roka, vizionársky prírodopisný veľkofilm Terrenca Malicka CESTA ČASU, ktorý sa zaoberá počiatkom i zánikom vesmíru, vývojom slnečnej sústavy a života na planéte Zem, strhujúcu filmovú kroniku POSLEDNÁ RODINA natočenú podľa neuveriteľného skutočného príbehu prekliatej rodiny kultového poľského maliara Zdzislawa Beksinskeho, ale i novú horkosladkú komédiu Akiho Kaurismäkiho DRUHÁ STRANA NÁDEJE ocenenú Strieborným medveďom za najlepšiu réžiu na MFF Berlín 2017.

Zo septembrovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu česká animovaná komédia HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM, ktorá ponúka úplne nové dobrodružstvo legendárnych hrdinov. Francúzska animovaná komédia MALÝ YETI rozpráva o samotárskom tínedžerovi, ktorý náhodou zistí, že jeho strateným otcom je legendárny Yeti. A nové animované dobrodružstvo s obľúbenými Lego postavičkami LEGO NINJAGO 3D sa odohráva v meste Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily a zachrániť ho môže iba mladý Lloyd alias Zelený nindža so svojimi kamarátmi.

Aktuálny program Kino Nostalgia – kinosála Spoločenského domu Nivy

06.09. ST 19:30 LOGAN LUCKY Steven Soderbergh, USA, 2017

07.09. ŠT 19:30 POSLEDNÁ RODINA Jan P. Matuszynski, Poľ., 2016

08.09. PI 18:00 HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM Martin Kotík, Inna Evlannikova, ČR, 2017

08.09. PI 19:45 TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3D James Cameron, USA/Fr., 1991/2017

09.09. SO 18:00 OUT György Kristóf, SR/Maď./ČR, 2017

09.09. SO 19:45 ČIARA Peter Bebjak, SR/ČR/Ukraj., 2017

13.09. ST 19:30 TO Andres Muschietti, USA, 2017

14.09. ŠT 19:30 SRDEČNE VÁS VÍTAME Philippe de Chauveron, Fr./Belg., 2017

20.09. ST 19:30 KLIENT Asghar Farhadi, Irán/Fr., 2016

21.09. ŠT 19:30 CESTA ČASU Terrence Malick, Fr./Nem./USA, 2016

22.09. PI 18:00 MALÝ YETI Ben Stassen, Jeremy Degruson, Fr./Belg., 2017

22.09. PI 19:45 DRUHÁ STRANA NÁDEJE Aki Kaurismäki, Fín./Nem., 2017

23.09. SO 18:00 HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNÝ SVET David Bickerstaff, Brit., 2016

23.09. SO 19:45 LOGAN LUCKY Steven Soderbergh, USA, 2017

27.09. ST 19:30 VÍNO NÁS SPÁJA Cédric Klapisch, Fr., 2017

28.09. ŠT 19:00 NINA Juraj Lehotský, SR/ČR, 2017

28.09. ŠT 20:30 KŘIŽÁČEK Václav Kadrnka, ČR/SR/Tal., 2017

29.09. PI 18:00 LEGO NINJAGO 3D Charlie Bean, USA/Dán., 2017

29.09. PI 20:00 ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR Jan Hřebejk, ČR/SR, 2017

30.09. SO 18:00 DRUHÁ STRANA NÁDEJE Aki Kaurismäki, Fín./Nem., 2017

30.09. SO 20:00 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH Matthew Vaughn, Brit./USA, 2017

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk