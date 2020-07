Hipš sa opäť pustil do Kollára. Vyčíta mu praktiky bežné pri praní peňazí

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) robí obchody s firmami a osobami, ktoré sú podozrivé z nekalých finančných praktík.

Na sociálnej sieti to tvrdí predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš, ktorý prišiel aj s informáciou, že Kollárova diplomová práca je plagiát.

Podozrivé finančné transakcie

Hipš sa tiež nedávno vyjadril, že Kollár podniká so schránkovou firmou STROOTON Ltd so sídlom na Cypre , s ktorou vlastnil firmu BSSC.

„Jeho firma BSSC je poprepájaná so schránkami na Cypre, Karibiku a Paname. Tieto schránky využívajú schémy, ktoré sa bežne používajú na pranie peňazí,“ napísal teraz Hipš.

Ako ďalej vysvetlil, v týchto schránkových firmách pôsobí aj Geoffrey Magistrate, ktorý podľa zistení Medzinárodnej organizácie investigatívnych novinárov pomáhal kryť podozrivé finančné transakcie.

Otázky na Kollára i Matoviča

Šéf parlamentu podľa Hipša predal polovicu podielu svojej firmy práve schránke, v ktorej figuruje aj pán Magistrate. „Zinkasoval za ňu 8,3 milióna eur. Podiel firmy bol ale podľa účtovných podkladov blízky nule eur. Firma vlastnila iba jeden bager,“ konštatoval Hipš.

Od Kollára by chcel Hipš počuť, prečo podniká s podozrivými osobami, prečo schránkové firmy a schémy na pranie peňazí a kto sú skutoční majitelia týchto schránkových firiem.

Premiéra Igora Matoviča (OĽANO) žiada, aby bol v prípade svojho koaličného partnera rovnako dôsledný, ako keď bol opozičným politikom.

„Táto vláda získala mandát od voličov, aby bojovala s korupciou a netrasparentnosťou v našej krajine. Jeden z najvyšších ústavných činiteľov musí preto byť pre obyčajných ľudí vzorovým príkladom,“ uzavrel Hipš s tým, že občania si zaslúžia poznať odpovede.