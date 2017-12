Hirscher je svetový zázrak, tvrdí legendárny Girardelli o fenomenálnom Švédovi

BEAVER CREEK 4. decembra (WebNoviny.sk) – Stoosem dní po augustovej zlomenine členka a s minimom plnokrvného tréningu sa Marcel Hirscher objavil v pretekoch Svetového pohára v obrovskom slalome a hneď sa stal ich víťazom.

V americkom Beaver Creeku dominoval suverénne, Nórovi Henrikovi Kristoffersenovi na druhom mieste nadelil 88 stotín sekundy a tretiemu Nemcovi Stefanovi Luitzovi 1,03 s. Zatiaľ zrejme najväčšia udalosť novej mužskej zjazdárskej sezóny.

Vzal lyže, s ktorými ešte nesúťažil

„V druhom kole to bol poker z mojej strany. Šiel som na riziko. Vzal som si lyže, s ktorými som doteraz nebol na žiadnej súťaži. Nie je to bežné, ale vyplatilo sa mi to. Je to úžasné, že to vyšlo,“ vravel Marcel Hirscher v rozhovore pre ORF.

Boli to len jeho druhé preteky po zranení, pred tromi týždňami sa v slalome vo fínskom Levi na svoje pomery priemerným výkonom zaradil na 17. miesto. Aj preto je skok úradujúceho majstra sveta v slalome aj obrovskom slalome na najvyšší stupienok veľké prekvapenie.

Necítil žiadnu bolesť

„V toto víťazstvo neveril naozaj nikto. Už to je zázrak, že som necítil žiadnu bolesť. K tomu ešte nové lyže. Preto toto víťazstvo považujem za jedno z najväčších v celej svojej kariére,“ pokračoval 6-násobný a úradujúci držiteľ veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári.

Na známej zjazdovke Dravce so štartom vo vyše trojtisícovej nadmorskej výške vyhral obrovský slalom po tretí raz a celkovo ôsmykrát sa tam dostal na pódium. A to o coloradskom stredisku hovorí, že sa tam nejazdí dobre, lebo ako tvrdí „v trojtisícovej výške rýchlo umriete. Aspoň my, Európania, na to nie sme zvyknutí“.

Po prvom kole bol tretí s odstupom 39 stotín na lídra Luitza. V druhej jazde to však rodák od Salzburgu rozbalil naplno a konkurencia sa na jeho umenie opäť raz dívala z úctivej vzdialenosti vrátane veľkého amerického rivala Teda Ligetyho. Ďalší navrátilec po zranení skončil siedmy.

Mal to byť len začiatok po zranení

„Mám pocit, že môžem dokázať ešte oveľa viac. Veď toto mal byť len začiatok po zranení a postupné pridávanie plynu. S jedlom rastie chuť,“ vraví Hirscher. Na druhej strane zostáva nohami pevne na zemi. Aspoň v odpovedi na otázku, či už uvažuje nad obhajobou malého glóbusu za obrovský slalom a tiež veľkého za celkový triumf vo Svetovom pohári.

„To určite nie. Šanca na celkové víťazstvo tu určite je, ale zatiaľ len v matematickej rovine. Samozrejme, pokúsim sa v každých pretekoch odviesť čo najlepší výkon,“ cituje Hirschera rakúsky Kurier.

Hirscher sa 23. víťazstvom v obrovskom slalome vo Svetovom pohári dostal na úroveň niekdajšieho špecialistu na túto disciplínu Švajčiara Michaela von Grünigena. V historickej tabuľke úspešnosti je pred ním už len Ted Ligety s 24 „obrákovými“ triumfami a legenda legiend Ingemar Stenmark.

Počtom triumfov sa vyrovnal Girardellimu

Fenomenálny Švéd počas kariéry nazbieral 46 víťazstiev v tejto podľa mnohých najkrajšej disciplíne alpského lyžovania. Celkovým počtom triumfov vo SP (46) sa Hirscher aktuálne vyrovnal Luxemburčanovi Marcovi Girardellimu. Ten ich však nazbieral vo všetkých piatich súčastiach zjazdového lyžovania, kým Hirscher v troch.

„Marcel je svetový zázrak. Nepochybujem o tom, že ešte pridá počas kariéry zopár veľkých aj malých glóbusov a ten najbližší už v tejto sezóne,“ povedal Marc Girardelli.

Hirscherov súčasný rival a druhý v Beaver Creeku Nór Kristoffersen na tlačovej konferencii po pretekoch trefne poznamenal: „Asi sa nemusíme baviť o tom, kto je najlepší na svete. A či získa tie glóbusy: Odpovedám za neho dvakrát áno.“

Podarilo sa mu odpáliť bombu

Pretekový šéf firmy Atomic, čiže značky Hirscherových lyží, Christian Höflehner vyzdvihol skutočnosť, ako rýchlo si 28-ročný Rakúšan zvykol na zmenený, resp. zmenšený rádius lyží pre obrovský slalom.

„Je to ´borec´. Je obdivuhodné, ako sa dokázal prispôsobiť tomu, ako správne atakovať bránky, a ešte z toho aj profitovať,“ citoval ho Kurier. Do zástupu obdivovateľov sa pridal aj Hirscherov osobný tréner Michael Pircher.

„Pre Marcela je to výnimočné víťazstvo, lebo viem, aké ťažké obdobie má za sebou. Podľa posledných tréningov sme sa nádejali, že krivka jeho výkonnosti bude stúpať. Jemu sa však podarilo odpáliť bombu, a to sme rozhodne neočakávali,“ uviedol Pircher.