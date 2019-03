Hirscher v Kranjskej Gore potvrdil zisk veľkého glóbusu, Andreas Žampa bodoval v obrovskom slalome

KRANJSKA GORA 9. marca (WebNoviny.sk) – Nór Henrik Kristoffersen sa stal víťazom obrovského slalomu mužov v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore. Rakúšanovi Marcelovi Hirscherovi aj šieste miesto stačilo na potvrdenie celkového triumfu vo Svetovom pohári 2018/2019.

Fenomenálny Hirscher po ôsmy raz v neprerušenej sérii získal veľký glóbus a opäť posunul rekordnú hranicu v tejto štatistike. Druhý v historickom poradí najúspešnejších je Luxemburčan Marc Girardelli s 5 veľkými glóbusmi. Tridsaťročný Hirscher zároveň získal 20. glóbus v sumáre celej kariéry (8 veľkých + 12 malých) a vyrovnal tým historický rekord Američanky Lindsey Vonnovej.

Windingstadom prvýkrát na pódiu

„Ani sa nedá vyjadriť slovami, čo cítim. Na jednej strane je to obrovská radosť z toho, čo som v tejto sezóne dosiahol, na druhej sklamanie zo seba, že som dnes nemohol ukázať viac. Je to poučenie. Všetci, ktorí ma poznajú, vedia, že ja jazdím s vášňou a dnes to tam nebolo. Na druhej strane, po tejto sezóne sa nemôžem sťažovať. A neurobím tak ani pri ďalšom hodnotení o desať minút neskôr,“ cituje Marcela Hirschera ORF.

Úradujúci majster sveta z Aare Kristoffersen vyhral s náskokom 24 stotín sekundy pred krajanom Rasmusom Windingstadom, ktorý sa po prvý raz ocitol na pódiovej priečke vo Svetovom pohári. Tretí skončil mladý Švajčiar Marco Odermatt (+0,56), ktorý sa rovnako po premiérovo dostal do najlepšej trojky v pretekoch SP. Kristoffersen si pripísal osemnásty triumf v bojoch o krištáľové glóbusy, tretí v obrovskom slalome. Hirscher bol už pred Kranjskou Gorou istým víťazom SP v obrovskom slalome.

Žampa s trojsekundovou stratou

Jediný slovenský reprezentant vo výsledkovej listine Andreas Žampa skončil na dvadsiatom siedmom mieste s mankom 3,02 s na víťaza. Mladší z bratov Žampovcov sa posunul o tri priečky vyššie v porovnaní s prvým kolom a po tretí raz v tejto sezóne si pripísal body do hodnotenia Svetového pohára, tentoraz 4.

Predtým bol dvadsiaty vo švajčiarskom Adelbodene a dvadsiaty šiesty v bulharskom Bansku. Celkovo 25-ročný Tatranec po deviaty raz v kariére skončil na bodovanej priečke v pretekoch SP. Jeho maximom zostáva 18. priečka z Adelbodenu 2018.